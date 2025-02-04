У лютому пенсіонери можуть оформити майже 1000 гривень доплати до пенсії: як це зробити

У лютому для частини пенсіонерів буде діяти обмеження на виплату спецпенсій. Це стосується пенсійних виплат, що перевищують 23 610 грн.

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Водночас інша частина пенсіонерів зможе збільшити пенсії майже на 1000 гривень, пише видання «На пенсії».

Це виплати, що надаються у зв’язку з погіршенням стану здоров’я людини, якщо вона потребує постійного догляду.

Щоб отримати таку доплату, потрібно відповідати одразу чотирьом критеріям:

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- отримувати пенсію за віком;

- вік одержувача має становити від 80 років;

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- пенсіонер має жити один;

- пенсіонер повинен потребувати стороннього догляду, зокрема допомоги соціальних працівників, що має підтверджуватись відповідним висновком лікарів.

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Розмір щомісячної доплати становить 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. У 2025 році йдеться про 944 гривні.



Для отримання доплати до пенсії потрібно подати відповідну заяву до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду. Крім того, надати медичні документи, що підтверджують право на виплати.

Раніше ми писали про березневу індексацію пенсій, яка буде залежати від двох показників: темпів зростання зарплат за три роки та рівня інфляції. Для кожного пенсіонера розмір надбавки буде індивідуальним.

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