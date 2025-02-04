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У лютому пенсіонери можуть оформити майже 1000 гривень доплати до пенсії: як це зробити

9:20 4 лютого 2025
Пенсіонер повинен жити один і потребувати постійного догляду, фото з відкритих джерел

У лютому для частини пенсіонерів буде діяти обмеження на виплату спецпенсій. Це стосується пенсійних виплат, що перевищують 23 610 грн.

Водночас інша частина пенсіонерів зможе збільшити пенсії майже на 1000 гривень, пише видання «На пенсії».

Це виплати, що надаються у зв’язку з погіршенням стану здоров’я людини, якщо вона потребує постійного догляду.

Щоб отримати таку доплату, потрібно відповідати одразу чотирьом критеріям:

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- отримувати пенсію за віком;

- вік одержувача має становити від 80 років;

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- пенсіонер має жити один;

- пенсіонер повинен потребувати стороннього догляду, зокрема допомоги соціальних працівників, що має підтверджуватись відповідним висновком лікарів.

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Розмір щомісячної доплати становить 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. У 2025 році йдеться про 944 гривні.

Для отримання доплати до пенсії потрібно подати відповідну заяву до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду. Крім того, надати медичні документи, що підтверджують право на виплати.

Раніше ми писали про березневу індексацію пенсій, яка буде залежати від двох показників: темпів зростання зарплат за три роки та рівня інфляції. Для кожного пенсіонера розмір надбавки буде індивідуальним.

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