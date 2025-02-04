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ТОП-5 подарунків, які не варто дарувати на День святого Валентина

22:25 4 лютого 2025
подарунки, які не варто дарувати на День святого Валентина

День святого Валентина — свято, яке вже не за горами. І вже зараз варто продумати подарунки. Вони можуть бути довгоочікуваними чи сюрпризом, головне — щоб викликали позитивні емоції.

Однак, на жаль, не кожен подарунок може порадувати. Ось ТОП-5 подарунків, які не варто дарувати «другій половинці».

По-перше, крем та інші засоби для вікової шкіри. Такий подарунок може образити своїм натяком на вік і стан шкіри. Зазвичай такі речі люди купують собі самі.

По-друге, не варто дарувати чай для схуднення. Він може бути сприйнятий як натяк на зайву вагу. Не найкраща ідея — подарувати абонемент у спортзал саме з таким підтекстом.

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Не варто дарувати блокнот і канцелярію з логотипом компанії, в якій працюєте. Такий подарунок буде сприйнятий як ваше бажання не витратити на подарунок жодної копійки.

Якщо ви сімейна пара, не даруйте предмет побутової необхідності. Наприклад, новий електрочайник або праску, тому що колишній зламався якраз напередодні свята.

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Подарунок характеризує того, хто дарує — його щедрість, смак, ставлення. Завжди пам'ятайте про це.

Нагадаємо про тренди у подарунках до Дня закоханих.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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