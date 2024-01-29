Нові тренди у подарунках до Дня закоханих: поради від тренд-редакторки Ольги Сметанської

День закоханих наближається. І вже зараз варто подумати про подарунки. Це задача зазвичай не з простих. Як же вибрати саме той подарунок, який сподобається? Можливо, знання нових трендів допоможе вам зорієнтуватись.

Тренди у подарунках — 2024

1. Вироби хенд-мейд. Це можуть бути, наприклад, прикраси ручної роботи, посуд, м’які іграшки, в’язані шкарпетки… Обираючи такі речі, важливо спробувати подумки спрогнозувати, чи порадують вони того, кому адресовані. Наприклад, чи пасує намисто до стилю дівчини? Чи потрібна турка людині, яка не вживає каву?

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Прикраси ручної роботи – чудова ідея подарунка

2. Домашні ласощі. Це може бути, наприклад, чай з пелюсток троянд або лавандовий. Також хорошою ідеєю буде подарувати домашні ласощі — зефір, пастилу або вишуканий конфітюр, де всі інгредієнти натуральні. Або, скажімо, набір тістечок, цукерок. Важливо знати, що людина, якій збираєтесь це дарувати, вживає солодке. Даруючи чай з пелюсток троянди, розкажіть коханому чи коханій про походження квітів та як правильно такий напій готувати.

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Чай з пелюсток їстівних квітів – гарний подарунок для гурманів

3. Натуральна косметика. Це може бути мило або скраб. Важливо, щоб косметика була сертифікована, що означає, що користуватись нею безпечно. Також звертайте увагу на термін придатності. Він не менш важливий, ніж у харчових продуктів.



4. Альтернативою квітам можуть бути фрукти. Дарувати їх можна у стильному кошику або на таці. Цитрусові, банани, ківі, хурма, плоди граната, виноград, полуниця — вибір нині багатий, попри те, що зима ще не закінчилась. Важливо, щоб фрукти та ягоди були свіжі, соковиті й смачні.

5. Стильна канцелярія. Це може бути блокнот, гарна ручка… Такі речі точно стануть у пригоді людині, яка працює в офісі чи дистанційно за комп’ютером, або вчиться, наприклад, на курсах іноземних мов. Блокнот варто вибрати легкий, який зручно носити у сумці.

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Стильна канцелярія завжди доречна

6. Спортивні подарунки. Вони зараз дуже популярні, бо люди дбають про своє здоров’я. Що можна подарувати? Наприклад, килимок для йоги — людині, яка нею займається. Або спортивне обладнання, про яке людина мріє. Спортивні подарунки не варто дарувати як натяк, що непогано було б зайнятися спортом, наприклад, аби скинути зайву вагу.

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7. Подарунок-враження. Це може бути запрошення до ресторану, театру чи художньої галереї. Важливо, щоб це було цікаво перш за все вашій половинці. Також вразити кохану людину можна, присвятивши їй вірш. Це буде точно незабутньо!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як відзначають і що дарують на День святого Валентина у Польщі.

Фото Ольги Сметанської

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