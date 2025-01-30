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Дубайський шоколад: найпопулярніший подарунок у День святого Валентина-2025

22:26 30 січня 2025
Дубайський шоколад

День святого Валентина вже не за горами. А ви вже продумали подарунок коханій людині? Безпрограшним варіантом вважаються шоколад або цукерки, за винятком тих випадків, якщо адресат не їсть солодкого.

Особливо модний подарунок — дубайський шоколад. Хтось його спробує вперше, хтось буде в захваті від уже улюблених ласощів.

Дубайський шоколад прославився незвичайним поєднанням текстур — ніжної та хрусткої. Фактично це шоколадний батончик із начинкою з горіховою пастою та ниткоподібним смаженим тістом катаїфі, яке входить до складу багатьох східних десертів. До речі, зараз дуже популярні й десерти на основі дубайського шоколаду.

Даруйте дубайський шоколад із фруктами — це дуже ефектно. Наприклад, з виноградом, манго, цитрусовими…

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Доповніть подарунок «валентинкою» з зізнанням у коханні або найкращими побажаннями. Також прекрасним доповненням до солодощів стане букет квітів. У нинішньому сезоні особливо популярні композиції з лавандою. Наприклад, троянди або тюльпани ніжних кольорів можуть бути доповнені бузком і лавандою.

Нагадаємо про ще один популярний подарунок до Дня святого Валентина — м'яка іграшка.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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