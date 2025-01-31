Стильний шарф або хустка — ще одна ідея для подарунка на День святого Валентина: як вибрати

Напередодні Дня закоханих мільйони чоловіків у всьому світі ламають голову над тим, що подарувати коханій жінці. Теоретично ідей багато, але на практиці вибрати подарунок завжди непросто.

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Шарф або хустка можуть стати прекрасним подарунком на День святого Валентина. Шовкова хустка набула статусу символу розкоші в період правління англійської королеви Вікторії у другій половині дев'ятнадцятого століття. Хустки і шарфи — один з улюблених аксесуарів кінодів. Носять їх по-різному: хтось — на шиї, хтось — на голові, хтось — на поясі. І, звісно ж, на сумці.



Обираючи шарф або хустку для подарунка, варто врахувати кілька порад. Щоб не помилитися, купуйте такі аксесуари в брендових магазинах, де стежать за трендами і продають нові колекції. Гарна ідея — купити шарф або хустку ручної роботи. Така ексклюзивна річ точно потішить.

Важливо вгадати з колірною гамою. Вона має бути до лиця. Покажіть фото тієї, кому адресований подарунок, продавцю-консультанту, він порадить, що краще вибрати.

Звісно, важлива і тканина. Вона має бути легкою і невагомою. Це може бути, наприклад, шовк.

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Що стосується довжини шарфа, що він довший, то має стильніший вигляд.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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