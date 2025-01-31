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Стиль життя

Стильний шарф або хустка — ще одна ідея для подарунка на День святого Валентина: як вибрати

22:25 31 січня 2025
Хустка в подарунок

Напередодні Дня закоханих мільйони чоловіків у всьому світі ламають голову над тим, що подарувати коханій жінці. Теоретично ідей багато, але на практиці вибрати подарунок завжди непросто.

Шарф або хустка можуть стати прекрасним подарунком на День святого Валентина. Шовкова хустка набула статусу символу розкоші в період правління англійської королеви Вікторії у другій половині дев'ятнадцятого століття. Хустки і шарфи — один з улюблених аксесуарів кінодів. Носять їх по-різному: хтось — на шиї, хтось — на голові, хтось — на поясі. І, звісно ж, на сумці.

Обираючи шарф або хустку для подарунка, варто врахувати кілька порад. Щоб не помилитися, купуйте такі аксесуари в брендових магазинах, де стежать за трендами і продають нові колекції. Гарна ідея — купити шарф або хустку ручної роботи. Така ексклюзивна річ точно потішить.

Важливо вгадати з колірною гамою. Вона має бути до лиця. Покажіть фото тієї, кому адресований подарунок, продавцю-консультанту, він порадить, що краще вибрати.

Звісно, важлива і тканина. Вона має бути легкою і невагомою. Це може бути, наприклад, шовк.

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Що стосується довжини шарфа, що він довший, то має стильніший вигляд.

Нагадаємо про те, що головний тренд зими-2025 — зміїний принт.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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