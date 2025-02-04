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Всупереч закону: Святошинський суд видав 39 ухвал на обшуки та арешт майна компанії з Дніпра

17:38 4 лютого 2025
суддівський молоток

Скандал довкола Дніпропетровської компанії «Оріджінал спіріт ЮА» набирає обертів. Так, судді Святошинського районного суду Києва видали 39 ухвал, порушивши територіальний принцип при розгляді справ, пише «Ділова столиця».

«Два тижні тому дніпропетровська компанія „Оріджінал спіріт ЮА“ звернулася до судів Києва, щоб скасувати арешт та повернути майно, яке вилучили правоохоронці, наголошуючи що рішення про обшуки та арешт всупереч закону ухвалив Святошинський районний суд Києва», — йдеться у повідомленні.

Як пише видання, кримінальний процесуальний кодекс України чітко визначає, що питання обшуку та арешту майна розглядає суд у тому районі, де працює слідчий орган. Це підтверджує і Верховний суд.

«Але на практиці правоохоронці іноді обходять цю норму, подаючи документи до суду в іншому районі — там, де їм зручніше, — зазначається у розслідуванні. — Наприклад, вони можуть посилатися на те, що робоче місце слідчого розташоване не за юридичною адресою органу, а в іншому районі. Це дозволяє їм вибирати „зручні“ суди. У випадку „Оріджінал спіріт ЮА“ прокурор пішов ще далі. Слідчі працюють у Солом’янському районі Києва, офіційна адреса їхнього управління — Печерський район, а компанія взагалі зареєстрована в Дніпрі. Логічніше було б передати справу одному з цих судів. Але прокурор подав документи саме до Святошинського суду, навіть не пояснивши, чому. Це не випадковість: лише в цій справі ми нарахували 39 рішень суддів Святошинського суду, а ухвала про арешт майна з’явилася за два дні до завершення тижневого обшуку. Рішення винесені суддями Людмилою Косик, Анатолієм Ясельським та Олександром Журибедою».

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Нагадаємо, чинне кримінальне процесуальне законодавство (п. 1 ч. 2 ст. 132, п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, а також ч. 2 ст. 234 КПК України) чітко передбачає, що клопотання прокурора про надання дозволу на обшук, а також про застосування арешту на майно, подаються до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, що здійснює відповідне розслідування. На необхідність дотримання вказаної норми вказує також Верховний суд в ухвалі Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 22 квітня 2020 року у справі № 487/7605/19.

Раніше у компанії «Оріджінал Спіріт ЮА» розповіли про наслідки свавілля правоохоронців.

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