Для удару по Ізюму, який росіяни завдали вранці, було задіяно комплекс «Іскандер-М». Станом на 16:15 в місті налічувалося вже п'ятеро загиблих, повідомив очільник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

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За його інформацією, на місці загинули Ангеліна та Олександра — дві сестри, 18 та 19 років. Старша, Ангеліна, була вагітною, і приїхала з сестрою та свекрухою до паспортного столу місцевої держадміністрації оформлювати документи.

Разом з дівчатами загинув і водій, який їх привіз. Вижила свекруха Ангеліни — вона спочатку побачила чорний дим та вогонь, а потім знайшла тіла своїх рідних.

Ще 47 людей отримали поранення.

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«Всі загиблі та поранені — це цивільні. Мешканці Ізюму, які стали жертвою російської армії. Ми продовжуємо збирати уламки на місці удару та фіксувати кожен доказ. Цей воєнний злочин також буде розслідуваний для майбутнього правосуддя», — запевнив поліцейський, показавши жахливі фото з місця подій.

Будівля після удару

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Вражаючі руйнування

Уламки ракети рф

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А раніше на трагедію відреагував президент Володимир Зеленський.

Фото голови Харківської ОВА та ГУНП в Харківській області



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