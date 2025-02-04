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Події

Потрібно зупинити терор і захистити життя: Зеленський показав жахливі наслідки удару терористів по Ізюму

14:36 4 лютого 2025
Після влучання

Президент Володимир Зеленський показав відео з наслідками російського балістичного удару по центру міста Ізюм, що в Харківській області.

Відповідні кадри він опублікував в Telegram.

За словами Зеленського, наразі у місті триває рятувальна операція. Вже відомо, що ракета зруйнувала частину будівлі міської ради, а жертвами удару стали п’ятеро людей.

«Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на росію, застосовувати якнайбільше сили — сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, — щоб зупинити терор і захистити життя», — написав Зеленський.

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Зазначимо, що російська армія вдень у вівторок, 4 лютого, обстріляла місто Ізюм у Харківській області. Станом на 14:00 було відомо про 34 постраждалих від російського ракетного удару, більшість — співробітники різних установ. Про це повідомив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін, додавши, що серед постраждалих є 14 річна дівчинка.

Також нагадаємо, що в ніч на вівторок, 4 лютого, армія росії запустила по території України ударні дрони. Сигнал повітряної тривоги оголошувався у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській і Полтавській областей, а також в частині Черкаської області. Під час атаки дронів у Києві під час атаки дронів лунали вибухи. Окрім цього російська армія атакувала Черкаську область, там зафіксовано влучання у підприємства.

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Фото голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

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