Афільована до експерта Харченка фірма отримала 30 млн за формування схвальної думки про енергосектор України в ЄС, — ЗМІ

Керівник Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, який позиціонує себе експертом з енергетичних питань, заробляє на інформаційних послугах та консультаціях державних компаній. Про це свідчить аналіз реєстрів та даних системи «Прозорро», пишуть «Коментарі».

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Зокрема, як повідомляє видання, Харченко, володіє не тільки ТОВ «ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ: ЕНЕРГЕТИКА І ПОЛІТИКА», а й спільно з Делікатною Іветтою Олександрівною є власником ГО «КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ЗМІН». Своєю чергою Іветта Делікатна вказана кінцевим бенефіціаром рекламної агенції ТОВ «І'КОММ», якою раніше керував сам Харченко.

«Харченка та Делікатну додатково пов'язує між собою ще компанія ТОВ „ОЛД СКУЛ“. Вона належить Делікатній та Лобовій Олені Віталіївні навпіл. А остання нині очолює вже згадану вище ГО Олександра Харченка — „КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ЗМІН“», — повідомляють «Коментарі».

За даними «ОпенДата», пов'язана з Харченком рекламна агенція отримала підряд від «Нафтогазу», вартість — 28,5 млн грн.

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За ці кошти, як пишуть «Коментарі», державній компанії мають бути надані «міжнародні комунікаційні послуги». А саме:

— формування позитивного іміджу компанії («Нафтогазу») в країнах Європи;

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— формування схвальної громадської думки щодо реформування енергетичного сектору України в країнах Європи.

Водночас сам Харченко на сторінках західних ЗМІ здебільшого тільки критикує енергетичний сектор України, звинувачуючи відповідальні державні органи нібито у провалі роботи.

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«Також Харченко постійно поширює чутки про „блекаути“, які от-от настануть або через морози, або через „проблеми з імпортом електроенергії“. І хоч його прогнози системно не збуваються, навряд їх можна вважити „формуванням позитивного іміджу енергетичного сектору України“, за що державою сплачено майже 30 млн», — пише видання.

У зв'язку з цим «Нафтогаз» теоретично має усі підстави для розірвання договірних стосунків з афільованим до Харченка ТОВ з подальшим відшкодуванням державі мільйонних витрат.

Нагадаємо, що Харченко прогнозував на свята обмеження електроенергії для українців мінімум на 5−7 днів.

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