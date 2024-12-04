Автор фейку про заборону імпорту з ЄС критикує добудову Хмельницької АЕС, — ЗМІ

Олександр Харченко, відомий поширенням неправдивої інформації про заборону імпорту електроенергії з ЄС, виступив із критикою планів українського уряду щодо добудови енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС. Про це повідомляє «ТСН».

ВІДЕО ДНЯ

У коментарі для «Українського радіо» Харченко поставив під сумнів заяви Спеціального представника США з питань відновлення України Пенні Пріцкер, яка підтримала розвиток атомної енергетики в Україні.

Експерти наголошують, що зрив добудови енергоблоків вигідний приватним виробникам електроенергії, зокрема тим, хто працює на природному газі чи за зеленим тарифом.

Раніше Харченко заявляв, що ЄС нібито має намір заборонити імпорт електроенергії до України, однак ця інформація була офіційно спростована.

РЕКЛАМА

Добудова блоків Хмельницької АЕС вже отримала підтримку уряду та міжнародних партнерів. Американська компанія Westinghouse підтвердила свою готовність допомогти в реалізації цього проєкту.

Цього тижня Верховна Рада розгляне законопроєкт про завершення будівництва енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС. За даними уряду, готовність блоку № 3 становить 80%, а № 4 — 25%. Рішення про їх добудову було ухвалене у квітні 2024 року.

РЕКЛАМА

Фото: Facebook | Хмельницька АЕС

РЕКЛАМА

66

Читайте нас у Facebook