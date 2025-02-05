Замість піхоти з КНДР: на передовій помітили 70-річні гармати, які можуть бути від Кім Чен Ина

На передовій україно-російської війни дедалі частіше помічаються справжні раритети, яким може бути до 80 років. І ймовірно, що компанію цим музейним експонатам склали інші гармати, яким може бути 70 років або менше, якщо йдеться про їхню північнокорейську копію.

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Так, як пише військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, на передовій була помічена корпусна 122-мм гармата Д-74 виробництва 1955 року, яку зняли з озброєння вже з 1960-х. Активний розпродаж гармати призвів до того, що вона стала рідкісним екземпляром в армії СРСР, не кажучи вже про рф.

І ось, як підкреслює експерт, вона з'явилася на передовій, що може свідчити або про вигрібання залишків зі складів, або про те, що цю гармату придбали в іншої країни. Свого часу Д-74 поставлялася в досить багато країн (мінімум 17, у 8 з яких вона ще залишається) і завдяки непоганій дальності пострілу в 20 км, вироблялися там разом зі снарядами.

Як стверджує Олександр Коваленко, на передовій гармата стріляє північнокорейськими снарядами ОФ-472, і найімовірніше, сама Д-74 теж виробництва КНДР.

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«Відмінності в деталях, які на перший погляд не впадають в око, але все ж таки. Найяскравіше — колеса. Для наочності, наводжу на фото радянську Д-74 з виразно іншою формою колеса і рифленням шин. Тому, до переліку зброї, що поставляється Північною Кореєю Росії, можна сміливо додавати і гармати Д-74, про що офіційно поки ніхто з наших партнерів не заявляв», — резюмує експерт.

Фото радянської Д-74 для порівняння з тг-каналу https://t.me/zloyodessit

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Раніше Д-74 вже помічали на позиціях окупаційних військ, уперше це сталося в жовтні 2024 року.

На фото у заголовку Д-74 на передовій. З тг-каналу Олександра Коваленка

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