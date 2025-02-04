Далі окремо: Холостяк шокував заявою

Герой тринадцятого сезону реаліті Холостяк Олександр «Терен» та його обраниця Інна Бєлєнь приголомшили новиною. На сторінках обох у соціальній мережі з’явився пост про те, що вони вирішили розійтися.

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«Ми зустрілись на тому вокзалі, бо так веліло серце і зійшлись зорі, — пара згадала свою першу зустріч на проєкті. — Ми йшли за почуттями і знайшли їх. Це були найкращі побачення в житті, це були емоції, які залишаться в памʼяті назавжди, це був досвід і трансформація, які стали важливою частиною нас.

Ми вдячні одне одному за кожен прожитий момент, за щирість і відкритість, які були між нами. В житті все не завжди складається так, як у романтичних фільмах. Іноді життя показує, що, яким би особливим не був шлях, кінцевий пункт призначення у кожного свій.

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Ми вирішили рухатися далі окремо, і це все, що хочемо сказати назагал. Віримо, що усі найважливіші слова сказані віч-на-віч, і хотіли б залишити їх тільки для нас. Дякуємо всім, хто був поруч і підтримував нас".

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Нагадаємо, після завершення зйомок проєкту до останнього випуску «Як знайти кохання» Сашко та Інна були разом. Дівчина переїхала з рідного Харкова до Києва, і пара намагалася будувати стосунки. Але скоро стало відомо, що «Терен» та Інна переживають кризу та непорозуміння у багатьох питаннях.

Коментарі під прощальним постом Інна та Сашко закрили. За словами «Терена», він це зробив, бо було багато негативу від підписників Інни. У свою чергу, Бєлєнь встала на захист своїх фоловерів.

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«У мене сильна, свідома аудиторія: люди, які донатять, здають кров і реально змінюють цей світ, — написала дівчина. — Їх не потрібно чіпати».

Нагадаємо, раніше учасниця «Холостяка» в ексклюзивному інтервʼю розповіла про своє кохання.

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