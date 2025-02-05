Експерти назвали чотири найкращі кросовери для покупки у 2025-му році

2025 рік, безсумнівно, стане роком лідерства позашляховиків серед нових автомобілів. Особливо якщо вам потрібен транспортний засіб, яким ви долатиме будь-яку місцевість й матимете багато місця для перевезення пасажирів та вантажу, пише GOBankingRates та називає чотири позашляховики, які варто придбати, бо вони прослужать вам до пенсії.

ВІДЕО ДНЯ

Toyota RAV4 Hybrid 2025 року

За словами експерта з автомобільної промисловості та фінансів і співзасновника Claimsline Ендрю Франкса, RAV4 Hybrid завжди був еталоном довговічності та ефективності.

«RAV4 користується добрим іменем Toyota, а гібридна модель забезпечує кращу економію палива, що важливо для людей із фіксованим доходом», — поділився Френкс, зазначивши, що гібридна модель 2025 року, як очікується, матиме MSRP приблизно від 35 120 до 40 205 доларів США, відповідно до його доступності.

РЕКЛАМА

«Він має хороші результати щодо обслуговування та може похвалитися кількома важливими функціями безпеки», — додав він.

Subaru Outback 2025 року

РЕКЛАМА

На думку фахівців, Subaru Outback завжди був популярний серед пенсіонерів завдяки своїй зручності та комфорту.

«Технологічні оновлення, які підвищать паливну ефективність Outback, були включені в модель 2025 року, — сказав один із спеціалістів. — Він поставляється з рекомендованою роздрібною ціною близько 28 895 доларів США і за замовчуванням забезпечує універсальну систему повного приводу, тому підходить для різних поверхонь і клімату».

РЕКЛАМА

Honda CR-V 2025 року

Модель Honda CR-V 2025 року називають «сильним вибором» для тих, хто хоче придбати позашляховик поточного модельного року.

«Версія CR-V 2025 року втілює в собі деякі з найкращих аспектів сучасних транспортних засобів і, як очікується, в ній з’являться вдосконалені механізми безпеки та змінена компоновка, більш зручна для користувача, що є важливим аспектом для літніх водіїв, — пояснив експерт. — Привабливість CR-V підкріплюється його непереборною рекомендованою роздрібною ціною близько 31 450 доларів США, яка також гарантує високу вартість перепродажу завдяки доведеній довговічності та пропонує чудовий вибір з довгостроковою перспективою».

Kia Sorento 2025 року

За словами експертів, Kia Sorento може бути як гібридним, так і традиційним, залежно від потреб у конкретній ситуації.

«Приблизно за 33 365 доларів США гібридний варіант дійсно забезпечує хорошу цінність, оскільки розроблений для комфорту з достатнім простором, одночасно забезпечуючи функції безпеки та в той же час зберігаючи хорошу ціну», — зазначають вони.

Нагадаємо також, що з лютого для водіїв діють нові правила.

116

Читайте нас у Facebook