З лютого для водіїв почнуть діяти нові правила: що важливо знати

З перших днів лютого в Україні не тільки зростуть тарифи на воду та плата за мобільний зв'язок, але й для всіх водіїв запрацюють нові правила.



Про це повідомляється на сторінці Головного сервісного центру МВС.

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«Міністерство внутрішніх справ продовжує розширювати можливості електронних послуг для громадян, роблячи їх більш доступними та зручними. З 14 січня ще в 52 сервісних центрах МВС почалося тестування оновленої версії е-запису. Вона вже працює в сервісному центрі МВС у Броварах» — зазначається в повідомленні.

У МВС зазначили, що оновлений тестовий онлайн-запис буде відкритий на всі доступні послуги, починаючи з 4 лютого 2025 року.

Щоб забезпечити безперервне обслуговування громадян, МВС впроваджує поетапний підхід: у центрах, де починається тестування, запрацює нова система, а в інших сервісних центрах продовжить діяти попередня версія електронного запису. Таким чином, процес надання послуг не буде перервано.

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Зокрема, в сервісних центрах МВС, де вводиться оновлена тестова система е-запису, реєстрація проходить: для отримання послуг до 1 лютого — у попередню систему е-запис; для отримання послуг після 4 лютого — у тестову систему е-запис.

Ще одне нововведення: для тих автомобілістів, які користуються автомобілями сезонно або з якихось причин не їздять на них, відтепер є можливість тимчасово знімати машину з обліку МВС, щоб не платити за страховку. Поліси можна оформляти на час експлуатації транспортного засобу — на термін від 15 днів до 5 місяців, повідомили у відділі комунікації МВС України.

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Також нагадаємо, який податок на люксові автівки слід заплатити у 2025 році і кому вдасться заощадити.

Фото t. me/hsc_gov_ua/

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