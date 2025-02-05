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Джессіка Біл зробила шокуюче зізнання про шлюб з Джастіном Тімберлейком

21:30 5 лютого 2025
Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк

Джессіка Біл відзначила день народження Джастіна Тімберлейка дивовижним зізнанням. Акторка зізналася, що її шлюб зі співаком іноді має тріщини. Про це вона написала у своєму Instagram на честь його 44-річчя коханого.

«Ще один рік для спогадів, які я зберігаю в своєму серці. Ще один рік радості та труднощів бути з тобою. Ще один рік разом з цікавістю та творчістю у світі».

Вітаючи його з днем народження, вона додала, що їхній шлюб іноді має тріщини, пише Page Six.

«Ще один рік сміятися з всього цього. З днем народження, моя любов», — додала Біл.

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Вона поділилася каруселлю фото пари та їхніх двох дітей — 9-річного Сайласа та 4-річного Фінеаса.

Тімберлейк відповів на пост, написавши: «Я так тебе кохаю!!!».

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Рік для пари був складним. Джастіна заарештували за водіння в нетверезому стані в Гемптоні в червні 2024 року. Інсайдер сказав, що поп-зірка зробив «усе, що міг», щоб «відшкодувати» те, що він зробив. У вересні 2024 року Тімберлейк також визнав себе винним у водінні у нетверезому стані. У рамках угоди про визнання провини його змусили вибачитися поза будівлею суду.

Однак ще до арешту та вибачень Біл зізналася в ефірі The View, що її шлюб — це «робота».

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Раніше повідомлялося, що Джастін Тімберлейк хоче повернути довіру дружини і намагається бути ідеальним.

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