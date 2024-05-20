Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл намагаються зберегти свій шлюб: що відбувається

«Це завжди робота в процесі, — зізналася 42-річна акторка Джессіка Біл в ефірі програми „The View“. — Ми постійно намагаємося знайти баланс, намагаємося знайти час, коли ми можемо бути разом».

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Біл, яка вийшла заміж за Тімберлейка у жовтні 2012 року, не забула додати: «Слава Богу, що є Zoom і FaceTime! Для сімей, які подорожують, — для всіх насправді, — але для батьків, які часто від'їжджають, це було дуже корисно».

Джастін Тімберлейк, з яким Біл виховує спільних синів — 9-річного Сайласа та 3-річного Фінеаса, минулого місяця розпочав свій світовий тур Forget Tomorrow World Tour. І хоча його дружина й діти приєдналися до нього на кількох концертах, у самої Джессіки своє насичене життя, пише pagesix.com.

«Жіноче репродуктивне здоров'я — репродуктивне здоров'я людей — завжди цікавило мене. Я просто відчула, що це важлива тема для початку, щоб демістифікувати, дестигматизувати та по-справжньому відкрити розмову, дізнатися більше й дати батькам і молодим людям, які збираються пережити великі зміни в їхньому тілі, інструмент і ресурс», — сказала акторка.

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Хоча у Біл є лише сини, вона вважає, що для них і для всіх «важливо знати про зміни, які відбуваються з членами сім'ї та коханими, незалежно від того, відчуваєте ви їх чи ні».

«У мене зараз період, і я хочу, щоб мої хлопці розуміли, через що я проходжу, — продовжила вона. — І я хочу, щоб вони підтримували своїх друзів і, можливо, майбутніх партнерів. Я просто хочу, щоб вони були освіченими».

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Попри те, що зірки Джесіка та Джастін налагодили стосунки, вони пережили неабиякі злети й падіння. Зовсім недавно 43-річний Тімберлейк знову став об'єктом пильної уваги громадськості через свої трирічні стосунки з Брітні Спірс.

У своїх мемуарах, опублікованих у жовтні 2023 року, 42-річна принцеса попмузики розповіла, що зробила аборт, коли зустрічалася з Тімберлейком, бо він «точно не був радий вагітності» і «не хотів бути батьком».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл на межі розлучення після скандальних заяв Брітні Спірс.

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