Намагається бути ідеальним: Джастін Тімберлейк хоче повернути довіру дружини

Співак і актор Джастін Тімберлейк, пообіцявши залишити свої старі звички, хоче повернути свою дружину Джессіку Біл. Він мріє врятувати свій 12-річний шлюб після гучних скандалів та звинувачень у невірності, в які він був залучений і які почалися в 2019 році після того, як його спіймали з актрисою Алішею Вейнрайт

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Однак це не єдине, що Тімберлейк повинен виправити, оскільки йому також потрібно обмежити споживання алкоголю та будь-якою ціною уникати сідати за кермо автомобіля напідпитку, за що його заарештували минулого червня в Саг-Харборі, Нью-Йорк, пише Marca.

Джастін зробив перерву у світовому турне Forget Tomorrow, щоб побалувати свою дружину, яка піклується про їхніх двох дітей, Сайласа та Фінеаса, дев’яти та чотирьох років відповідно.

Джерело, близьке до пари, яке побажало залишитися невідомим, розповіло ЗМІ, як Джессіка ставиться до розпорошеності Джастіна та його схильності до «поганої поведінки».

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«Час, проведений окремо, був полегшенням для Джесіки. Їй потрібен був простір, щоб зосередитися на собі, а не задовольняти потреби Джастіна. Джессіці було дуже важко миритися з цими злетами та падіннями. Натомість Джастін зосереджується на тому, щоб бути ідеальним чоловіком», — сказав він.

Джерело розповіло виданню, що Джессіка любить Джастіна, але дуже втомилася від його поведінки. «Вона хоче чоловіка, а не проєкт. Наступного року вона хоче, щоб він справді взявся за роботу над своєю сім’єю та подбав про частину важкої роботи з дітьми».

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Отже, час для Джастіна Тімберлейка спливає, і для співака це справді тривожний дзвінок.

Раніше повідомлялося, що навколо Меган Маркл розгортається скандал через «заморожені яйцеклітини».

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