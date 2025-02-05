Є нюанси: якому виду пенсії віддати перевагу — за віком чи за вислугу років?

В Україні представники деяких професій мають право на отримання пенсії за вислугу років. Деякі люди, які отримують пенсію за віком, замислюються над переходом на отримання пенсії за вислугу років. Відомий пенсійний експерт Сергій Коробкін пояснив, чи варто це робити.

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«Згідно зі статтею 40 Закону „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування“, при призначенні пенсії враховується середня заробітна плата по Україні за три роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Наприклад, у 2024 році при призначенні нових пенсій застосовують показник середньої зарплати в країні за 2021−2023 роки, що становить 13 559,41 гривні. Для всіх пенсій за віком, призначених до 2018 року, застосовується показник середньої заробітної плати за 2014−2016 роки, що тоді складав 3 764,40 гривні. Його було застосовано у 2017 році для осучаснення всіх раніше призначених пенсій. У наступні роки цю суму було кілька разів індексовано, і станом на 1 березня 2024 року вона становить 7 994,47 гривні», — пояснює він.

За словами експерта, згідно з частиною 3 статті 45 зазначеного Закону, переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється із застосуванням показника середньої заробітної плати, що враховувався при призначенні чи перерахунку попереднього виду пенсії.

Таким чином, пенсія за вислугу років і пенсія за віком розраховується за однаковою формулою. Нову середню зарплату по країні (за три попередні роки) при переході з одного виду пенсії на інший у Пенсійному фонді не застосовуватимуть, бо це не вважається початковим призначенням пенсії.

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«Пенсія за вислугу років — це пільга, що дозволяє піти на пенсію до досягнення пенсійного віку», — розповів Коробкін.

Таким чином, якщо людина отримує пенсію за віком, то з погляду Пенсійного фонду, оформлення пенсії за вислугу років не має сенсу.

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