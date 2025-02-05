Розлучення з принцом Гаррі: чому Меган Маркл звернулася до адвокатів

Меган Маркл, шокована новими звинуваченнями, звернулася до своїх адвокатів через припущення про розлучення після шести років шлюбу з принцом Гаррі. Про це повідомляють журналісти з посиланням на інсайдерів через кілька днів після заяв, що команда Меган планує книгу про життя «після розлучення», пише geo.tv.

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Інсайдер розповів, що Меган Маркл нібито доручила своїм адвокатам знайти фінансовий договір із Сарою Фергюсон, який був укладений, коли герцогиня Йоркська розлучилася з дядьком Гаррі принцом Ендрю у 1996 році.

Однак джерела також розкрили вимоги герцогині, стверджуючи: «Меган дала зрозуміти, що, якщо й коли вони розлучаться, вона вимагатиме значної компенсації та збереження свого королівського титулу. Вона нікуди не піде, якщо це буде не з титулом, майном і величезною пачкою грошей».

Інсайдери наполягали на можливості розлучення та життя Маркл без принца Гаррі, сказавши, що «Меган укладе угоду, щоб захистити себе».

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Раніше повідомлялося про те, що Меган Маркл зіткнулася зі ще однією серйозною невдачею.

Фото Getty Images

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