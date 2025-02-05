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Розлучення з принцом Гаррі: чому Меган Маркл звернулася до адвокатів

15:23 6 лютого 2025
Меган Маркл

Меган Маркл, шокована новими звинуваченнями, звернулася до своїх адвокатів через припущення про розлучення після шести років шлюбу з принцом Гаррі. Про це повідомляють журналісти з посиланням на інсайдерів через кілька днів після заяв, що команда Меган планує книгу про життя «після розлучення», пише geo.tv.

Інсайдер розповів, що Меган Маркл нібито доручила своїм адвокатам знайти фінансовий договір із Сарою Фергюсон, який був укладений, коли герцогиня Йоркська розлучилася з дядьком Гаррі принцом Ендрю у 1996 році.

Однак джерела також розкрили вимоги герцогині, стверджуючи: «Меган дала зрозуміти, що, якщо й коли вони розлучаться, вона вимагатиме значної компенсації та збереження свого королівського титулу. Вона нікуди не піде, якщо це буде не з титулом, майном і величезною пачкою грошей».

Інсайдери наполягали на можливості розлучення та життя Маркл без принца Гаррі, сказавши, що «Меган укладе угоду, щоб захистити себе».

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Раніше повідомлялося про те, що Меган Маркл зіткнулася зі ще однією серйозною невдачею.

Фото Getty Images

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Розлучення з принцом Гаррі: чому Меган Маркл звернулася до адвокатів

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