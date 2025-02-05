Військові дали свідчення в справі батька нардепа Тарасова щодо заволодіння державними землями

Найбагатшу людину Кіровоградщини та власника агрохолдинга I&U Group Сергія Тарасова оголосили в міжнародний розшук. Його підозрюють в організації схеми виведення земель з державної власності через Головне управління держгеокадастру у Кіровоградській області. Про це йдеться в сюжеті «Апостроф TV».

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Окрім Тарасова повідомлено про підозру ще восьми фігурантам, серед яких службові особи підприємств, підконтрольних Тарасову, один з керівників держгеокадастру в Кіровоградській області, приватні нотаріуси та їх посередники. Їм інкримінують зловживання службовим становищем та відмивання майна одержаного злочинним шляхом.

Іван Морозов, один з постраждалих земельної афери Тарасова — морпіх. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік став на захист нашої держави. Служив у легендарній 35-й бригаді морської піхоти. Після чисельних поранень на фронті — чоловіка списали зі служби.

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«В 24-му році почав займатися цими бюрократичними питаннями. І пішов оформляти, знаючи, що мені зобов’язані видати, як учаснику бойових дій, землю. Написав заяву ну і став чекати», — розповідає військовий.

Приблизно за два тижні чоловікові зателефонували і повідомили, що він, як учасник бойових дій, вже нібито отримав землю декілька років тому відразу після чого продав агробізнесмену із Кіровоградщини Сергію Тарасову.

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«Приїхали до мене правоохоронні органи і кажуть, ось, ти в 2018-му році служив, захищав Батьківщину. А я кажу — ні. Я ось, в 22-му році, як почалася повномасштабка, пішов захищати Батьківщину. А кажуть, що я в 2018-му отримав землю і продав якомусь бізнесмену. У мене взагалі після почутого волосся дибки стало. Я уже в 18-му році, начебто служив, був учасником АТО і на мене ця земля», — розповів Іван Морозов.

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Іван не єдиний, чиї документи підробили та використали для збагачення. Коли чоловік почав запитувати серед побратимів — у десятків людей подібна ситуація.

«Та є в цих справах дещо спільне — всюди фігурує Сергій Тарасов. Власник агрохолдингу I&U Group», — зазначають журналісти. Саме його правоохоронці підозрюють в організації схеми виведення земель з державної власності.

«Під час проведення слідчих дій та криміналістичних експертиз, підтверджено заволодіння земельними ділянками, оціночна вартість яких — 9,5 мільйонів гривень. Воно відбувалося шляхом використання даних фізичних осіб. Це понад 80 осіб. Підроблення від цих осіб заяв, що вони нібито учасники АТО, які отримали свою пільгу на власність земель», — зазначив у своєму коментарі Вадим Харкевич, заступник начальника відділу Головного слідчого управління Нацполіції.

Це лише один з епізодів діяльності злочинної групи, справа по якому вже невдовзі піде до суду. Але найголовніший підозрюваний навряд чи на нього з’явиться, бо встиг втекти з України та переховується за кордоном.

За словами Харкевича, на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні Тарасов ухилявся від слідства і суду. Були відомості, що він ще у 23-му році покинув територію України. Тому провадження щодо нього і ще щодо двох фігурантів виділено в окреме та зупинене у зв’язку з розшуком Тарасова. Його також оголошено в міжнародний розшук. Тривають слідчі дії.

Сам Сергій Тарасов спілкування з українськими журналістами уникає, натомість найняв піарників та лобістів у США, завдання яких представити кримінальну справу як переслідування.

Поки триває слідство — доля землі постраждалих, серед яких і захисники України, залишається невідомою. На час слідства на ділянки накладено арешт.

Фото: з відкритих джерел

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