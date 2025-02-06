Ворог вночі атакував Україну: є «прильоти» та постраждалі

У Харкові цієї ночі відбулося кілька прильотів під час атаки БПЛА, попередньо ворог використав «Герань-2». Пошкоджень зазнали найбільший ринок міста «Барабашово» та транспортне підприємство. Обійшлося без жертв, проте є постраждалі. Про це повідомляє влада міста та моніторингові ресурси.

ВІДЕО ДНЯ

Так, близько опівночі удар прийшовся по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу з транспортною інфраструктурою. Там відбулося загоряння торгівельних павільйонів. Втім, інформація про постраждалих не надходила.

Наслідки удару по ринку "Барабашово"

Підприємці зазнали непопрвних збитків

РЕКЛАМА

О 2:46 6 лютого мер Ігор Терехов повідомив про удар по адміністративній будівлі у Салтівському районі. Там сталася пожежа, а у багатоповерхівці, що навпроти, — повибивало вікна.

За уточненою інформацією, під час удару ворога по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста «Барабашово», поблизу з транспортною інфраструктурою, відбулося загоряння близько 100 торгівельних павільйонів.

РЕКЛАМА

В прокуратурі Харківської області повідомили, що розслідують воєнні злочини рф. Там також підтвердили, що травмованих на ринку немає, проте поранень отримали охоронці, які були на місці події.

РЕКЛАМА

Також ворог пізно увечері з важкої артилерії обстріляв Нікопольщину (Дніпропетровська область) — під ударами були райцентр та Покровську громаду.

«Минулося без загиблих і постраждалих», — повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Повітряна тривога оголошувалася й на Київщині, працювали сили ППО, повідомили в Київській ОДА.

Своєю чергою захисники неба підсумували, що загалом цієї ночі армія рф атакував Україну 77-ма ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів, з яких вдалося уразити 56 — над Харківською, Полтавською, Сумською, Київською, Черкаською, Чернігівською, Житомирською, Вінницькою, Запорізькою, Дніпропетровською та Одеською областями. 18 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

«Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Дніпропетровщина», — додали у Повітряних Силах ЗСУ.

Також нагадаємо про наслідки удару ворожих «шахедів» вдень 4 лютого по місту Ізюм, що на Харківщині. Тоді ворог атакував дроном адміністративну будівлю, призвівшги до людських жертв.

Фото ДСНС Харківської області

361

Читайте нас у Facebook