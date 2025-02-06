Ворог вночі атакував Україну: є «прильоти» та постраждалі
У Харкові цієї ночі відбулося кілька прильотів під час атаки БПЛА, попередньо ворог використав «Герань-2». Пошкоджень зазнали найбільший ринок міста «Барабашово» та транспортне підприємство. Обійшлося без жертв, проте є постраждалі. Про це повідомляє влада міста та моніторингові ресурси.
Так, близько опівночі удар прийшовся по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу з транспортною інфраструктурою. Там відбулося загоряння торгівельних павільйонів. Втім, інформація про постраждалих не надходила.
О 2:46 6 лютого мер Ігор Терехов повідомив про удар по адміністративній будівлі у Салтівському районі. Там сталася пожежа, а у багатоповерхівці, що навпроти, — повибивало вікна.
За уточненою інформацією, під час удару ворога по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста «Барабашово», поблизу з транспортною інфраструктурою, відбулося загоряння близько 100 торгівельних павільйонів.
В прокуратурі Харківської області повідомили, що розслідують воєнні злочини рф. Там також підтвердили, що травмованих на ринку немає, проте поранень отримали охоронці, які були на місці події.
Також ворог пізно увечері з важкої артилерії обстріляв Нікопольщину (Дніпропетровська область) — під ударами були райцентр та Покровську громаду.
«Минулося без загиблих і постраждалих», — повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Повітряна тривога оголошувалася й на Київщині, працювали сили ППО, повідомили в Київській ОДА.
Своєю чергою захисники неба підсумували, що загалом цієї ночі армія рф атакував Україну 77-ма ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів, з яких вдалося уразити 56 — над Харківською, Полтавською, Сумською, Київською, Черкаською, Чернігівською, Житомирською, Вінницькою, Запорізькою, Дніпропетровською та Одеською областями. 18 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
«Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Дніпропетровщина», — додали у Повітряних Силах ЗСУ.
Також нагадаємо про наслідки удару ворожих «шахедів» вдень 4 лютого по місту Ізюм, що на Харківщині. Тоді ворог атакував дроном адміністративну будівлю, призвівшги до людських жертв.
Фото ДСНС Харківської області361
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