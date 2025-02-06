«Хочу туди»: відома шеф-кухарка замилувала дитячим відео

Популярна шеф-кухарка, суддя проєкту «МастерШеф» Ольга Мартиновська, яка нещодавно розповіла про свій стан,

розчулила дитячим відео. На сторінці у соціальній мережі Оля виклала запис, зроблений її батьком. На відео вона, чотирирічна, весело спілкується на камеру. Шеф-кухарка зауважила, що у той час єдине, що її турбувало, — горох, який на колгоспному полі вкрав сусід Ванька.

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«Хочу туди, до бешкетниці, — написала під відео Мартиновська. - І там не літали ракети…»

Підписники прокоментували дитячий запис шеф-кухарки й зауважили, що її енергія залишилася невичерпною.

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«Бозе, що це за найкрасивіша дівчинка у світі?) любоффффффффффф», — замилувалася співачка Світлана Тарабарова.

«Ви наче і не змінилися, така ж сама життєрадісна бешкетниця», — зауважили у коментарях.

«Ця щира посмішка, енергія, емоції незмінні», — додали шанувальники.

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Нагадаємо, стартували зйомки 15-го сезону «МастерШеф» в новому павільйоні. В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» переможниця минулого сезону поділилася переживаннями воєнних часів.

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