Сирість, холод, втомилася: популярна шеф-кухарка звернулася до шанувальників у мережі

Відома шеф-кухарка, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ольга Мартиновська, яка нещодавно давала поради, звернулася до своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі Ольга виклала допис про те, що надає їй сили триматися, попри втому та обставини. Ведуча зізналася, що завдяки доньці почувається набагато впевненішою у майбутньому не тільки своєму, а й нашої країни.

ВІДЕО ДНЯ

«Сирість, холод, зламався датчик на підігрів підлоги у ванній кімнаті, і плитка льодяна якась стала, батареї немає там, — написала Ольга. - Я не встигла відновитися за ніч, бо втомилась та ще й пізно заснула. Кажу: «Вірунь, а ти б хотіла жити біля теплого моря, щоб зими не було і оцього всього?..» Чітка свідома відповідь прилетіла в мене в ту ж секунду: «НІ! Мам, ні! Не хотіла б! В нас найкраща країна, і погода мені подобається. Найбільше я люблю Київ і село, де бабуся з дідусем. Це кращі місця на планеті і я хочу тут жити завжди!» Більше питань в мене не було. Стало не так вже і пасмурно та холодно, я посміхнулась і просочилися сльози;)

Найкращі серед українців століттями віддавали життя, щоб Україна стала єдиною, соборною. щоб народжувались такі Віруні, які нестямно люблять свою землю, кожен шматочок землі, і можливість бути на ній коштує життів… і досі продовжується боротьба за цілісність".

РЕКЛАМА

Підписники відреагували на зворушливий допис шеф-кухарки.

«Вірунчик відображає силу духу наших дітей! — написали у відповідь. - Найкращі діти на планеті — сильні і цілеспрямовані».

РЕКЛАМА

«Прочитала і стало затишніше, що я не одна така, як Віруня, як ти, — поділилися думками. — Нас багато! Ми хочемо жити у себе вдома, в Україні!»

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що суддя «МастерШеф» здивував зізнанням.

77

Читайте нас у Facebook