«Знає про мене дуже багато»: відома шеф-кухарка дала поради

Популярна шеф-кухарка, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Оля Мартиновська, яка нещодавно відпочивала з родиною у Карпатах, поділилася своїми враженнями від улюбленого міста. Це столиця Франції — Париж. Саме там Ольга починала свою карʼєру кулінарки та навіть разом з колегами відкрила ресторан у самому центрі. Відомо, що з початком повномасштабного вторгнення Мартиновська відмовилася від цього бізнесу.

ВІДЕО ДНЯ

На своїй сторінці у соціальній мережі Ольга виклала світлини з Парижа та допис про місто. Кухарка розповіла про улюблені кафе та ресторани, де можна смачно поїсти.

«Мій Париж — я просто люблю там бути, за будь-яких обставин, з будь-ким, з собою і за будь-якої погоди… це місто знає про мене дуже багато), а от я про нього досі ні, — зізналася Мартиновська. — Тому що, коли я жила в Парижі, я невпинно працювала, Вірі було 2 рочки etc…

Я не даватиму ніякого гіда по місту, хоча ви в мене завжди питаєте рекомендації;) дякую вам, друзі, що довіряєте моєму вибору і смаку, дуже то ціную".

РЕКЛАМА

Мартиновська у Парижі

Відомо, що саме у Парижі Мартиновська зустріла Новий рік — у барі, який відкрила її подруга. Також Оля порадила ресторани, де можна зʼїсти устриці, зігрітися супом та випити смачну каву. Підписники подякували за поради та відзначили, як гарно виглядає шеф-кухарка.

РЕКЛАМА

«Оля, Ви стаєте все гарніше і гарніше, якась з'явилась родзинка!!!» — написали у коментарях.

«Яка ви гарнааааа, Париж йде вам на користь, для душі», — зауважили дописувачі.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знімальний павільйон «МастерШеф» був знищений під час російської ракетної атаки.

25

Читайте нас у Facebook