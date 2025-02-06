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«Мрія Шейтельмана»: як легко заправити ковдру у підковдру (відео)

11:45 6 лютого 2025
Постільна білизна

Михайло Шейтельман — відомий ізраїльський політтехнолог та ведучий популярного Youtube-каналу. Він уже кілька років живе у Києві і потужно підтримує нашу країну у боротьбі з ворогом.

Пан Михайло добре розуміється на «хитрощах» міжнародної політики та нюансах ситуації у світі, які охоче пояснює на різних ресурсах. При цьому експерт не приховує, що є речі, які він не зміг повністю освоїти. І одна з них — як правильно заправляти ковдру у підковдру.

Зокрема, в одному із своїх випусків минулого року Михайло Шейтельман зізнався, що охоче купив би робота-«дружину», яку представив Ілон Маск (тоді ще не помічник Трампа). Саме для виконання цієї невдячної роботи.

Але після того в Інтернеті з'явилося відео від українських Тік-Токерів, які «розгадали» секрет швидкого заправляння ковдри у підковдру. Виявляється, головне у цьому завданні — правильно розкласти їх на ліжку.

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А оскільки на каналі Шейтельмана вже 569 тисяч підписників, сподіваємось, що хтось з них покаже пану Михайлові цей простий трюк, і допоможе зекономити 30 тисяч доларів на покупці жінки-«робота».

До речі, цю роботу можуть виконувати не тільки жінки, як стверджує Михайло Шейтельман. Що доводить наступний ролик.

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Також нагадаємо, що українські тік-токерки знають ще багато «життєвих хитрощів». Наприклад, як швидко розморозити м'ясо незадовго до приготування вечері.

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Фото Pixabay

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