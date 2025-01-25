Забули розморозити м’ясо, а вже пора готувати вечерю? Блогерка Марія порадила, що робити у такому випадку (відео)

Українські блогерки знають багато лайфаків, які допоможуть господиням на кухні, у ванній кімнаті, щодо взуття та одягу.

Наприклад, блогерка Марія Дзяпко показала, як швидко можна розморозити м'ясо, якщо обмаль часу, а вже потрібно готувати їжу.

ВІДЕО ДНЯ

За її словами, щоб швидко розморозити м'ясо знадобиться тільки оцет та сіль. Налити у миску воду, покласти туди заморожене м'ясо й додати 2 столові ложки солі та 2 столові ложки оцту. Перемішати й залишити на 10 хвилин.

Після цього м'ясо можна готувати — воно вже розморозилося.

РЕКЛАМА

Також блогерка порадила, як можна почистити барабан пральної машинки. Для цього на половинку лимона покласти зубну пасту. Лимон покласти в барабан пралки й включити режим швидкого прання. Видно, як у машинці піниться паста. Після такого чищення барабан виглядає, як новий.

А ще одна блогерка Діана дала три поради щодо ванної кімнати та розповіла, як прасувати речі з еко-шкіри.

РЕКЛАМА

116

Читайте нас у Facebook