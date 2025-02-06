Хоч і не «Оскар»: Анджеліна Джолі у сукні-комбінації розплакалась на врученні кінопремії у Каліфорнії

Залишившись без бажаної номінації на «Оскар», акторка Анджеліна Джолі не має наміру здаватися на милість Голівуду, який залишається на боці Бреда Пітта, і відвідує всі помітні заходи у світі кіно.

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Зокрема, вчора актриса побувала на церемонії нагородження премією Maltin Modern Master Award у рамках 40-го Міжнародного кінофестивалю у Санта-Барбарі, пишуть ЗМі.

49-річна актриса вийшла на доріжку у кремовій сукні-комбінації з відкритою спиною та кишенями. Вона доповнила образ білим жакетом, який зняла перед тим, як позувати фотографам, та прикрасами Nak Armstrong.

Сміливий образ акторки

Отримуючи найвищу нагороду заходу — Maltin Modern Master Award «за неймовірні досягнення в кіноіндустрії» — 49-річна голлівудська зірка була переповнена емоціями.

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Адже крім образи на Голлівуд вона загадала у виступі свою матір Маршелін, яка завжди підтримувала її у акторській кар’єрі.

Також Анджеліна зворушила аудиторію, коли показала листи, що їх Маршелін писала багатьом акторам, і зізналася, що їй не вистачає після смерті матері в 2007 році.

«Я дуже вдячна бути частиною нашої спільноти, адже багато людей живуть без можливості знайти вихід своїй творчості», — поділилася Анджеліна (зробивши спробу перетягнути Голівуд на свій бік).

Цього року Джолі стала лауреатом премії Maltin Modern Master Award, яка є найвищою нагородою кінофестивалю. Премія, названа на честь кінокритика Леонарда Мальтіна, вручається акторам, які збагатили культуру своїми досягненнями в кіноіндустрії.

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Анджеліна удостоїлася її за участь у байопіку "Марія", що розповідає історію однієї з найбільших оперних співачок світу Марії Каллас та її бурхливого життя, прожитого в Парижі 1970-х років.

Angelina Jolie gets emotional remembering her mother while accepting the Maltin Modern Master Award at #SBIFF2025 pic.twitter.com/kGMbyE166M — The Hollywood Reporter (@THR) February 6, 2025

Нагадаємо, що залишившись без номінації на «Оскар», Еджі продовжує «завдавати ударів» своєму колишньому чоловіку Бреду Пітту.

Фото dailymail.co.uk/

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