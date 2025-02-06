«Мені дуже прикро»: Кейт Бланшетт пригадала про сексуальні домагання у Голлівуді

Через сім років після того, як акторка Кейт Бланшетт розповіла, що зазнала сексуальних домагань з боку продюсера Гарві Вайнштейна, який вже відбуває термін у в’язниці, актриса згадала, які заходи вона бачила в кіноіндустрії для захисту жінок, пише geo.tv.

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«Усі говорять про рух #MeToo так, ніби він уже закінчився, і я думаю, він так і не прижився, чесно кажучи, — сказала вона. — Люди прагнули демонтувати і дискредитувати ті голоси, які тільки почали вилазити з-під паркету на світло. Мені дуже прикро те, що він не прижився. Йдеться про те, що ці речі бачать і чують. Тому що однорідна галузь не є здоровою. Вона оточена великою кількістю мерзенних і трагічних сил. Але вам не здається, що в якій би галузі ви не працювали, важко зрозуміти, куди зараз направити свою енергію? У ситуації, в якій ми опинилися, є стільки того, що викликає здивування, розриває серце і дратує».

У 2018 році журнал Variety запитав Кейт, чи зазнавала вона коли-небудь сексуальних домагань з боку Вайнштейна.

«Я думаю, що він, як і більшість хижаків, справді полює на вразливих. Маю на увазі, що у мене від нього погане відчуття. Він часто казав мені: «Ми не друзі», — відповіла вона.

Коли Кейт Бланшетт попросили пояснити далі, вона сказала: «Ну, я б не зробила те, про що він мене просив».

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Раніше повідомлялося, що ще одна жертва Вайнштейна — зірка 90-х — судиться з найбільшими голлівудськими студіями, які проігнорували її заяви про насильство.

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