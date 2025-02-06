В Україні зріс імпорт свинини: чи варто очікувати падіння цін на внутрішньому ринку

Кінець січня на ринку живих свиней став періодом зниження цін, що дало змогу дещо відіграти назад ситуацію з подорожчанням свинини на початку та в середині місяця. На падіння цін певний вплив справило різке зростання імпорту свинини в Україну.

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За даними аналітиків Асоціації свинарів України в січні в нашу країну було ввезено 323 тонни свинини, що більш ніж удвічі перевищує сукупні обсяги імпорту за жовтень-грудень 2024-го. Щоправда, це не так сильно вплинуло на кон'юнктуру внутрішнього ринку.

За словами аналітиків, у січні відбулося зростання закупівельних цін на живих свиней на 5,5%, що нетипово для цього періоду місяця. А зростання імпорту стало відповіддю ринку на зменшення внутрішньої пропозиції, тим більше що ціни на європейську свинину виявилися очікувано низькими. Так у середньому вони виявилися навіть нижчими, ніж у 2024-му році — 2,52 дол. проти 2,84 дол. без ПДВ.

«Хоча імпортні надходження свинини історично відігравали роль важеля впливу на внутрішні ціни, його обсяги не чинять тиску на котирування, адже більшість представників м'ясопереробки поки що не відчувають припливу імпортної сировини», — коментують аналітики.

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Іншими словами, незважаючи на таке зростання імпорту, українці, найімовірніше, не помітять зниження цін на свинину в магазинах і на ринках, тож очікувати дешевшого м'яса не варто.

Нагадаємо, що інший обов'язковий елемент борщу — капуста, у 2024-ому році поставила рекорд вартості, подорожчавши більш ніж удвічі.

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