Капуста за ціною долара: в Україні рекордно злетіла ціна на головний овоч борщового набору

У той час як такий елемент справжнього українського борщу, як свинина, подорожчав поки що дуже помірно, і невідомо, чи зростатиме в ціні у лютому, головний овоч національної української страви — капуста, б'є рекорди. За даними різних джерел, її середня ціна сьогодні становить від 40 до 50 гривень, але в обох випадках це рекорд.

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Як повідомляє портал East Fruit, ціна на білокачанну капусту в Україні сягнула рекордних 40 гривень. За даними порталу, на ринку спостерігається деякий дефіцит даного овочу, оскільки до кінця січня багато виробників розпродали більшу частину запасів і вже майже не залишилося овочів середньої та низької якості.

Так, на сьогодні відпускні ціни на білокачанну капусту у фермерських господарствах уже піднялися до 34−40 грн/кг ($ 0,81−0,95/кг), залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції. Це в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Саме капуста знову очолила рейтинг із найвищими цінами серед усіх позицій борщового набору в Україні.

Враховуючи стрімке зниження запасів капусти в господарствах, фермери почали стримувати продаж якісних овочів, що призвело до чергового стрибка цін на поточному тижні. Підтверджують цю інформацію і гуртові компанії, які зазначають загальне скорочення пропозицій капусти на ринку, наголошують у East Fruit. При цьому на сьогоднішній день ціни на білокачанну капусту в Україні вже в середньому в 3,7 раза вищі, ніж за аналогічний період минулого року, зазначають на порталі та попереджають про ймовірність подальшого подорожчання овочів.

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За даними Мінфіну, ціни на капусту в роздріб у середньому на 25% вищі від відпускних у фермерів — 60,6 грн за 1 кг проти 40 гривень. Залежно ж від торгової мережі ціна овочів коливається від 43 до 65 гривень.

При цьому у грудні 2024 року середня ціна білокачанної капусти становила 40 гривень. Загалом ціни на цей овоч знаходяться на рівні весни-літа 2023 року, коли вона коштувала в межах 50 гривень, а в червні навіть підіймалася до 53 гривень за 1 кілограм.

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Рекордне зростання цін на капусту підтверджує і Державна служба статистики, за даними якої 2024 року капуста піднялася в ціні на 204%.

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