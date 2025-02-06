«Динамо» з голом-красенем Ярмоленка перемогло віцечемпіона Північної Македонії: відеоогляд матчу

У четвер, 6 лютого, київське «Динамо», яке завершило виступи в Лізі Європи перемогою над РФШ (1:0), провело на зборі в Туреччині спаринг проти віцечемпіона Північної Македонії «Шкендії», яка цього сезону ділить у національній лізі перше-друге місця.

ВІДЕО ДНЯ

«Динамо» (Україна) — «Шкендія» (Північна Македонія) — 3:2

«Динамо»: Нещерет (Ігнатенко, 46), Тимчик (Волошин, 46), Дячук (Біловар, 33), Попов (Дячук, 62), Білий (Вівчаренко, 46), Бражко (Михайленко, 46), Пашко (Ванат, 46), Брагару (Герич, 46), Ярмоленко (Піхальонок, 46), Кабаєв (Рубчинський, 46), Задорожний (Герреро, 46).

Голи: Ярмоленко (38), Ванат (78, 84) — Дячук (68, у свої ворота), Ф. Рамадані (87).

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У товариських поєдинках, що залишилися, підопічні Олександра Шовковського зіграють з данським «Есб'єргом» (10 лютого), румунським клубом «Чіксереда Меркуря Чук» (11 лютого) і нещодавнім єврокубковим опонентом РФШ з Латвії (дата стане відома пізніше). Виступи в УПЛ динамівці відновлять 23 лютого домашнім матчем з «Карпатами».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у Лізі Європи відіграло два м'ячі на полі «Галатасарая».

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Фото ФК «Динамо»

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