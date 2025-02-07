росія могла запустити другу балістичну ракету «Орєшнік» по Україні: що про це відомо

У четвер, 6 лютого, росія могла спробувати запустити в бік Києва балістичну ракету «Орєшнік». Відомо, що перше використання цієї ракети було зафіксовано 21 листопада минулого року, коли загарбники вдарили по Дніпру. Спочатку її сприйняли за ядерну МБР.

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«Орєшнік» виявився варіантом російської РС-26, 40-тонної твердопаливної ракети з шістьма незалежними головними частинами, що повертаються в атмосферу. Три місяці по тому окупанти запустили ще один «Орєшнік» — цього разу він був націлений на Київ. Про це повідомив журналіст Forbes Девід Екс.

«Завили сирени повітряної тривоги. Жителі міста кинулися шукати укриття. Але потім… нічого. Жодного крику ані про наближення літаків, ані громових ударів», — так описує ситуацію видання Forbes.

Видання посилається на слова Кирила Сазонова, українського військового кореспондента. Йдеться про те, що «Орєшнік» «далеко не полетів». Адже він вийшов з ладу і вибухнув на російській землі. Втім, як пише Forbes, наразі неможливо незалежно підтвердити невдалий запуск «Орєшніка».

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«Ця зброя терору — пристрій, покликаний налякати набагато більше людей, ніж поранити та вбити», — пишуть журналісти.

«Складний і неточний, „Орєшнік“ — це дорогий спосіб завдати не так вже й багато руйнувань», — сказав Джеффрі Льюїс, директор Програми нерозповсюдження в Східній Азії Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї в інтерв'ю агентству Reuters.

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Нагадаємо, що у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз активно вивчають фрагменти російських ракет та безпілотників. Як з’ясували фахівці, уламки «Орєшніка» спростували слова путіна про те, що це нова ракета. Одна частина датується 2017 роком. Інша, всередині однієї з боєголовок ракети, датується 2016 роком. Це може підтвердити підозри, що «Орєшнік» — не більше ніж вдосконалена версія старошої моделі, балістичної ракети середньої дальності РС-26 «Рубєж».

Фото з відкритих джерел

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