Уламки розповідають іншу історію: експерти про «унікальність» російського «Орєшніка»

У Київському науково-дослідному інституті судових експертиз активно вивчають фрагменти російських ракет та безпілотників. Деякі з останніх надходжень — це обвуглені шматки нової російської ракети «Орєшнік». У листопаді росія вдарила цією ракетою по Україні, що стало першим відомим випадком застосування зброї з кількома боєголовками в бою. Відтоді путін погрожував Києву знову зробити це, вихваляючись тим, що протиповітряна оборона України не впорається з ядерною ракетою. Він називає «Орєшнік» новим дивом російської техніки. Але його уламки розповідають іншу історію. Одна частина датується 2017 роком. Інша, всередині однієї з боєголовок ракети, датується 2016 роком. Це може підтвердити підозри, що «Орєшнік» — не більше ніж вдосконалена версія старішої моделі, балістичної ракети середньої дальності РС-26 «Рубєж», йдеться у статті Economist.

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«Скоріше, ніж велика загроза, „Орєшнік“ — це демонстрація сили, зроблена з урахуванням західної аудиторії, і нагадування про ядерний потенціал росії. Для України гострішою проблемою є новий безпілотник Shahed-136, який росія, яка раніше покладалась на імпорт з Ірану, зараз виробляє у себе в країні. На сьогодні Україні вдалося відвести або перехопити понад 80% безпілотників. Мало кому вдалося вдарити по центру Києва. Але „Шахеди“ стають стійкішими до глушіння», — зазначають у виданні.

Модернізація також зробила «Шахеди» швидшими, маневровнішими та здатними літати вище. Тривожний дзвінок пролунав 1 січня під час однієї з найбільших атак безпілотників з початку вторгнення, коли принаймні двом «Шахедам» вдалося прорватися до Печерського району Києва, де розташований урядовий квартал. Один з них врізався в будинок лише за 150 метрів від будівлі президента. Загинуло двоє людей.

Раніше «Шахеди» використовували технологію GPS для навігації. Багато з тих, які зараз використовуються, оснащені 4G-модемами для передавання даних та українськими сім-картами, які дозволяють їм подорожувати за допомогою українських веж стільникового зв’язку, а також китайських антен супутникової навігації. Це робить їх точнішими та здатними ухилятися від українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Останні звіти показують, що деякі з них можуть бути оснащені штучним інтелектом, який росія сподівається використовувати для запуску автономних залпів безпілотників.

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«Найближчим часом, — каже український інженер, — наші системи РЕБ можуть взагалі не вплинути на польоти „Шахедів“».

Він та інші фахівці також спостерігають збільшення використання російських частин. На початку війни у «Калібрі», яка є однією з найбільш руйнівних крилатих ракет росії, використовувалися переважно західні електронні компоненти. Сьогодні більшість того, що дослідники називають мізками «Калібру», походить з росії.

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Дефіцит надолужує Китай, каже інженер.

«Майже все, що ви тут бачите, — говорить він, — має величезну кількість китайських елементів. Неможливо контролювати те, що китайці передали росіянам. Наше головне завдання — технологічно випередити росіян. Але наші найкращі хлопці в окопах».

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Раніше розвіяв міфи про «Орєшнік» керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005−2010 роках, генерал армії Микола Маломуж.

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