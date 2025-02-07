У восьми областях України запроваджено аварійні відключення електрики, — «Укренерго»
Ранком у п'ятницю, 7 лютого, «Укренерго» знов запровадило графіки аварійних відключень (ГАВ) у восьми областях України.
Наразі аварійні відключення застосовують у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській (частково) областях. «Причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії», — пояснили в «Укренерго».
Зазначається, що наразі обмеження не стосуються побутових споживачів. Виключення — аварійні ситуації в мережі. В першу чергу ГАВ стосується промислових споживачів.
В «Укренерго» зазначили, що графіки аварійних відключень скасовуються одразу, як тільки це дозволяє ситуація в енергосистемі, та закликали українців ощадливо ставитися до електроенергії.
Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко заявляв, що через брак газу в сховищах українці в лютому можуть залишитися або без тепла в домівках, або без електроенергії.
Фото Pixabay
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