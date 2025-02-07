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У восьми областях України запроваджено аварійні відключення електрики, — «Укренерго»

9:00 7 лютого 2025
ГАВ у восьми областях запровадили через російські обстріли. Фото Pixabay

Ранком у п'ятницю, 7 лютого, «Укренерго» знов запровадило графіки аварійних відключень (ГАВ) у восьми областях України.

Наразі аварійні відключення застосовують у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській (частково) областях. «Причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії», — пояснили в «Укренерго».

Зазначається, що наразі обмеження не стосуються побутових споживачів. Виключення — аварійні ситуації в мережі. В першу чергу ГАВ стосується промислових споживачів.

В «Укренерго» зазначили, що графіки аварійних відключень скасовуються одразу, як тільки це дозволяє ситуація в енергосистемі, та закликали українців ощадливо ставитися до електроенергії.

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Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко заявляв, що через брак газу в сховищах українці в лютому можуть залишитися або без тепла в домівках, або без електроенергії.

Фото Pixabay

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