Дефіцит природного газу вдарив по електрогенерації: експерт розповів, до чого готуватися українцям

Наприкінці січня стало відомо про дефіцит природного газу в українських газових сховищах, що може призвести до проблем із теплом уже в лютому. Однак замість проблем із теплом, українці можуть залишитися без електроенергії. Про це повідомляє голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. За його словами, через брак «блакитного» палива можливі були два варіанти, один з яких і реалізувався.

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Як стверджує експерт, є два основні варіанти розгортання подій у разі дефіциту газу:

або зниження температури подачі теплоносія і низькі температури в приміщеннях;

або вимкнення електроенергії

«Як ви розумієте, жодних низьких температур на сьогоднішній день в Україні немає, а вимкнення почалися вранці, за часів пікового навантаження, коли працює теплова генерація. Хоча Укренерго пише, що аварійні відключення застосували через атаки рф по об'єктах генерації та пошкодження мереж системи передачі», — підкреслює експерт.

Нагадаємо, остання ракетна атака на українську енергетичну інфраструктуру сталася вранці 1 лютого, під час чого було застосовано понад 160 ракет і дронів.

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Нагадаємо, вранці 3 лютого «Укренерго» запровадило аварійні графіки відключення в 9 областях України, зокрема Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Черкаській.

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