В Україні частину медиків «розбронюють» та мобілізують на один рік

В Міністерстві охорони здоров'я України, де раніше повідомляли, що стовідсоткову бронь від мобілізації отримали військовозобов'язані медичні працівники, які працюють в закладах охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладах громадського здоров’я, установах, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, в центрах крові, заявили, що з деяких медиків бронь може бути знята.

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Як повідомляють в МОЗ, механізм розбронювання обговорювало керівництво міністерства та командування Медичними силами ЗСУ. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначав що «левова» частка поранених бійців наразі лікується в цивільних медичних закладах, тому й було ухвалено рішення щодо бронювання медперсоналу.

«Водночас розуміємо і потреби фронту. Для того, аби покрити їх, координуємося з Міноборони та Командуванням Медичними силами. Рішення щодо розбронювання медиків мають ухвалюватися з урахуванням реальних потреб у фахівцях того чи іншого профілю. Важливо зберігати баланс, щоб медична система працювала ефективно і для фронту, і для тилу», — підкресливі він та додав, що «розбронювання» відбуватиметься на запит від Міноборони та командування Медичними силами щодо потреб в тих чи інших фахівцях-медиках.

Своєю чергою МОЗ, координуючись із департаментами охорони здоров’я, вестиме консультації та формуватиме списки необхідних медпрацівників.

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Підкреслюється, що процес буде організовано таким чином, аби забезпечити належне функціонування цивільних медичних закладів. А подання про розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів засобами порталу «Дія», відповідно до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Під час мобілізації з медиками укладатимуть контракти терміном на 1 рік.

Нагадаємо, що в Україні заброньовано 90% особового складу ДСНС. А працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) заброньовані повним складом.

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Фото з сайту МОЗ

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