Лікарі і прокурори на війну не підуть: ще дві категорії чоловіків отримали 100% право на «бронь» від мобілізації

Крім рятувальників ДСНС, в яких деякі підрозділи можуть повністю бути заброньованими від мобілізації, право на 100% «бронь» отримали ще дві категорії працівників.

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Одна з них — військовозобов'язані медичні працівники, повідомили в МОЗ.



Зокрема, підлягають бронюванню всі військовозобов’язані медичні працівники:

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності,

закладів громадського здоров’я,

установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз,

центрів крові.

Зміни до бронювання під час дії воєнного стану було запроваджено постановою уряду № 36 від 14.01.2025 р.

Також 100% бронюванню підлягають усі військовозобов’язані, які обіймають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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При цьому кількість військовозобов’язаних, які працюють в Товаристві Червоного Хреста України, інших українських неурядових організаціях, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, тепер визначатиметься за переліком Мінрозвитку, а не Мінреінтеграції, і повинна становити не більше 50% усіх військовозобов’язаних працівників.

Зазначимо, що в Україні існує перелік посад і спеціальностей, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації. Проте повне (100%) бронювання можливо лише для окремих категорій підприємств та установ. До них належать критично важливо підприємства, установи та організації, без яких неможливо забезпечити життєдіяльність країни, зокрема йдеться про працівників ОПК та паливно-енергетичного комплексу.

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Що стосується працівників ДСНС, то 90% особового складу служби заброньовано. При цьому працівники підрозділів оперативного реагування (пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) мають «бронь» повним складом.

Для низки інших категорій працівників та підприємств бронювання також можливо, але з певними обмеженнями. Наприклад, держслужбовці категорій «Б» і «В» можуть бути заброньовані не більше ніж на 50% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників.

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Як відомо, з 1 грудня 2024 року в Україні було запроваджено новий порядок бронювання від мобілізації. Суть полягає в тому, процес проходить в електронному форматі через портал «Дія». Втім, для тих, хто вже мав «бронь» запровадили перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося.

Так, уряд встановив, що бронювання підприємствами, установами, організаціями, які визначені критично важливими для функціонування економіки, а також критично важливими для забезпечення потреб військових формувань, у період з 22 січня до 1 березня 2025 року здійснюється без урахування строку 72 годин.

А ще від грудня 2024 під бронювання підпадають священнослужителі — на них не поширюється обмеження стосовно бронювання не більше половини працівників та щодо зарплати у 20 тисяч гривень.

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