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Україна

У ДСНС спростовують «чутки» про швидку мобілізацію половини рятувальників

13:54 16 січня 2025
У ДСНС спростували чутки про 50-відсоткову мобілізацію співробітників. Фото Сухопутних військ ЗСУ

Не встиг вщухнути скандал, який розпочався після заяви військових щодо переводу фахівців з Повітряних сил ЗСУ до Сухопутних військ, як схожі повідомлення довелося спростовувати керівництву Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Офіційно: інформація про мобілізацію 50% співробітників ДСНС не відповідає дійсності. Як зазначалося раніше, 90% особового складу ДСНС заброньовано. Водночас наголошуємо, що працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) заброньовані повним складом», — заявили у ДСНС.

До речі, народний депутат України Олексій Гончаренко зазначав, що повідомлення про мобілізацію від «надзвичайників» отримував протягом останніх днів.

«Керівництво їх залякує, розповідає, що їхня бронь зберігається до 28 лютого, а далі 50% переводять в ЗСУ. Деякі вже складають попередні списки того, кого переведуть. Це що, нова серія? Таке вже було в минулому році! Все вирішилось тим, що було окреме розпорядження про 90% бронювання ДСНС», — додав він та відреагував на появу офіційного спростування від «надзвичайної служби»: «Буду сподіватись, що це правда. В будь-якому випадку, співробітники мені повідомлять, якщо щось зміниться».

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Нагадаємо, що в Україні у черговий раз Рада продовжила термін дії військового стану та загальної мобілізації — до 9 травня 2025 року.

Фото Сухопутних військ ЗСУ

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