У нічній атаці на Україну брали участь понад 110 ворожих дронів: скільки вдалося знешкодити ППО

Чергова російська атака ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів розпочалася напередодні увечорі та тривала всю ніч проти 7 лютого.

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Як повідомляють в командуванні Повітряними силами ЗСУ, дрони-камікадзе запускалися з напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталове (рф). Загалом ворог застосував 112 баражаючих боєприпасів.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 81-го ударного БпЛА типу „Shahed“ та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків)», — зазначили в ПС ЗСУ.

Наслідки ворожої атаки фіксують на Сумщині, Хмельниччині та Київщині.

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Так, на Київщині відомо про пошкоадження господарського та гаражного приміщення в одному з районів.

В Київській області пошкоджень зазнали господарські споруди. Фото поліції

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В обласному управлінні поліції зазначали, що в гаражі виникла пожежа, яку вогнеборці вже ліквідували. Наразі інформації про постраждалих нема.

Постраждалих під час атаки "шахедів" в столичному регіоні нема. Фото поліції

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На Київщині тривога оголошувалася декілька разів та тривала майже всю ніч.

В КОВА уточнили, что пожежа сталася в Броварському районі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури області не допущено.

На напередодні увечорі на Сумщині уламки ворожого БпЛА були виявлені в Охтирській громаді. За даними ДСНС, пошкоджено 8 приватних житлових будинків. Місцевим мешканцям було надано першочергову допомогу

На Сумщині під час атаки з повітря були пошкоджені приватні будинки. Фото ДСНС

Співробітники ДСНС надали допомогу мешканцям Охтирської громади. Фото ДСНС

В обласній ВА зазначили, що напередодні по Юнаківській громаді було завдано ракетного удару (1 вибух), удари FPV-дронами (2 вибухи), артилерєю (5 вибухів), ворог також вів мінометний обстріл (5 вибухів), скидав вибухові пристрої з БпЛА (2 вибухи), стріляв з танку (12 вибухів), пускав КАБи (3 вибухи). В громаді пошкоджені приватні будинки.

Також приватна забудова перебувала під ворожими обстрілами і у Середино-Будській громаді: росіяни скинули вибухові пристрої з БпЛА (20 вибухів), вдарили з мінометів (24 вибухів), артилерії (29 вибухів), вели обстріл з РСЗВ (18 вибухів), били FPV-дронами (4 вибухи).

А ранком 7 лютого «Укренерго» ввело графіки аварійних відключень у восьми областях України.

Нагадаємо, що напередодні вночі ворог атакував безпілотниками Харків — в місті пошкоджено найбільший у Європи ринок «Барабашово», а також транспортне підприємство.

Фото поліції Київщини

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