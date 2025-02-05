«Шахеди» вдарили по центру Харкова: зруйновано адмінбудівлю та навчальний заклад

У ніч проти 5 лютого під ударами з повітря знов перебувала Харківщина — кілька прильотів зафіксовані в обласному центрі.

За інформацією керівника ОВА Олега Синєгубова, росіяни вдарили по Салтівскому та Основʼянському районах Харкова.

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Так, близько 02:35 через влучання БпЛА типу «Герань-2» загорівся дах нежитлової будівлі — пам'ятки архітектури. Пожежу локалізували о 05:20. Одна людина з будинку навпроти отримала гостру реакцію на стрес. .

Приблизно у той же час інша «Герань» частково зруйнувала дах нежитлової будівлі, виникла пожежа. Також було пошкоджено скління вікон 7-ми корпусів навчального закладу. На цій локації обійшлося без постраждалих.

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Мер Харкова Ігор Терехов уточняв, що в Салтівському районі пошкоджень зазнала й АЗС. Також відомо, що пожежа, що виникла на даху пам'ятки архітектури, охопила площу у 200 квадратних метрів.

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А в Сумській ОВА повідомили, що вночі підрозділи ППО збили 14 російських дронів-камікадзе. Загалом з початку року в регіоні було ликвідовано 313 баражуючих боєприпасів.

Напередодні пізно увечорі ворожий безпілотник впав та здетонував на території приватного будинку у Роменській громаді Сумщини. На щастя, люди не постраждали.

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Голова Роменської РВА Валентина Назаренко повідомила, що з 9 ранку 5 лютого в Ромнах розпочне роботу мобільний штаб з ліквідації наслідків ворожого удару.

В Ромнах "Шахед" впав на подвір'ї приватного будинку. Фото зі сторінки Валентини Назаренко

Загалом, за попередніми даними, пошкоджені вікна, двері та дахи у 8 приватних будинках. Їхнім мешканцям наразі запропоновано розміститися в гуртожитку.

Нагадаємо, що напередодні росіяни вдарили «Іскандером» по середмістю Ізюма та влучили в адміністративну будівлю, в якій на той час знаходилися люди. Загинули п'ятеро містян, у тому числі й вагітна жінка.

Фото зі сторінки Валентини Назаренко

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