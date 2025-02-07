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Україна

Махнули на Крим рукою: окупанти виводять ППО з півострова, щоб захистити прикордонні області росії, — «АТЕШ»

11:56 7 лютого 2025
росія перекидає засоби ППО з Криму в свій тил. Фото з відкритих джерел

Партизанський рух «АТЕШ», представники якого на тимчасово окупованих територіях України раніше повідомляли про серйозні етнічні конфлікти в лавах зс рф, звертають увагу на те, що оккупанти почали виводити окремі зенітно-ракетні підрозділи з Криму до росії.

Так, партизани з «АТЕШ» з'ясували, що на нові позиції з тимчасово окупованого півострова вже перекинута техніка 31-ї дивізії ППО.

«Окупанти розуміють, що цей крок створює критичні проблеми в обороні Криму, але вони не мають іншого виходу. В результаті вразливими залишаються аеродроми, військові склади та Керченський міст. А атаки українських далекобійних дронів демонструють, що путінський режим нездатний захистити військові об'єкти у Білгородській, Курській, Воронезькій областях та інших регіонах росії», — йдеться у повідомленні.

В партизанському русі додають, що ослаблення повітряної оборони Криму стало можливим не лише завдяки ударам СОУ по важливим підприємствам ворога в його тилу, а й активним діям партизан.

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Нагадаємо, що на початку року партизани влаштували диверсію на залізниці у Тверській області росії. Ділянка в районі населеного пункту Стара Торопа використовується для постачання російських окупантів боєприпасами з 23-го та 107-го арсеналів ГРАУ.

Фото з відкритих джерел

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