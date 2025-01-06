На окупованих територіях на Запоріжжі спостерігаються серйозні етнічні конфлікти між російськими військовослужбовцями. Зокрема такі зафіксовані у 70-му мотострілецькому полку рф. Основне протистояння відбувається між росіянами та представниками кавказьких народів, розповідає пресслужба партизанського руху «АТЕШ».

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«У підрозділі фіксуються регулярні випадки словесних образ, що ґрунтуються на національній приналежності, а також фізичні розправи», — йдеться у повідомленні.

Партизани зазначають, що у полку є безліч солдатів, які не підтримують політику путіна і навіть протидіють своєму командуванню.

«Ці військовослужбовці організовують диверсії в тилу, ушкоджуючи техніку у місцях дислокації підрозділу», — зазначають у «АТЕШ» і дякують російським військовослужбовцям, які вже приєдналися до руху і допомагають боротися зі злочинним режимом.

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Нагадаємо, днями партизани повідомили про чергову диверсію на території країни-агресорки — у Тверській області підірвали колію, перекривши окупантам канал поставок на передову ракет, мін та снарядів.

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