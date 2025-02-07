41.21 / 41.75 42.85 / 43.52
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Обіцяють доставити посилку: активізувалися аферисти, які «заробляють» на родичах полонених захисників України

13:11 7 лютого 2025
Аферисти обманюють рідних полонених, обіцяючи за гроші «відправити посилку». Фото Координаційного штабу

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими попереджають родичів військових, які потрапили у полон, про чергову активізацію шахраїв. Цього разу аферисти почали телефонють громадянам та, представляючись співробітниками міжнародних гуманітарних місій, пропонуючи свої послуги, аби передати посилки їхнім рідним у полоні.

«В процесі спілкування зловмисники повідомляють про, нібито, відправку посилок військовополоненим від членів сімей, та пропонують внести оплату за цю послугу», — заначили в штабі та закликали громадян не довіряти будь яким фінансовим пропозиціям, пов’язаними з «визволенням» з полону чи «допомогою» полоненим.

Адже Міжнародний Комітет Червоного Хреста, державні органи та офіційні волонтерські організації не вимагають оплати за передачу посилок, надання інформації чи допомогу. Також безкоштовними є всі послуги, які надає Координаційний штаб родинам захисників і захисниць.

У разі отримання пропозиції оплатити «доставку посилку» полоненому, радять повідомити про цей факт за телефонами:

РЕКЛАМА
  • Координаційного штабу — 0 800 300 529;
  • Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ — 0 800 50 14 82;
  • Кіберполіції — 0800 50 51 70.

Раніше в Офісі омбудсмена попереджали про шахрайську схему, організатори якої пропонують родичам за гроші «включити» полоненого у списки на обмін або «прискорити» процес обміну конкретної людини. Омбудсмен Дмитро Лубинець повідомляв, що аферисти зламали акаунти деяких співробітників його офісу і від їхнього імені намагалися видурити гроші у людей, які зверталися по допомогу.

Фото зі сторінки Координаційного штабу

РЕКЛАМА

57

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зодіак, фото з відкритих джерел

Несподівані повороти та особливі сюрпризи: що чекає на знаки зодіаку 7−9 лютого

Люди, фото https://br.freepik.com/

Таро обіцяють рідкісний шанс: які знаки зодіаку повернуть щастя у своє життя до кінця тижня

Галкін та Пугачова, фото соцмережі

«Краще збудувати будинок на Рубльовці»: хейтери Пугачової і Галкіна радіють, що знайшли «вразливе місце» подружжя

Каньє Вест та Б'янка Цензорі, фото скриншот відео

Занадто «гола» сукня: дружина Каньє Веста Б’янка Цензорі з’явилась практично без одягу на врученні премії «Греммі»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту