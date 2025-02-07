Обіцяють доставити посилку: активізувалися аферисти, які «заробляють» на родичах полонених захисників України

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими попереджають родичів військових, які потрапили у полон, про чергову активізацію шахраїв. Цього разу аферисти почали телефонють громадянам та, представляючись співробітниками міжнародних гуманітарних місій, пропонуючи свої послуги, аби передати посилки їхнім рідним у полоні.

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«В процесі спілкування зловмисники повідомляють про, нібито, відправку посилок військовополоненим від членів сімей, та пропонують внести оплату за цю послугу», — заначили в штабі та закликали громадян не довіряти будь яким фінансовим пропозиціям, пов’язаними з «визволенням» з полону чи «допомогою» полоненим.

Адже Міжнародний Комітет Червоного Хреста, державні органи та офіційні волонтерські організації не вимагають оплати за передачу посилок, надання інформації чи допомогу. Також безкоштовними є всі послуги, які надає Координаційний штаб родинам захисників і захисниць.

У разі отримання пропозиції оплатити «доставку посилку» полоненому, радять повідомити про цей факт за телефонами:

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Координаційного штабу — 0 800 300 529;

Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ — 0 800 50 14 82;

Кіберполіції — 0800 50 51 70.

Раніше в Офісі омбудсмена попереджали про шахрайську схему, організатори якої пропонують родичам за гроші «включити» полоненого у списки на обмін або «прискорити» процес обміну конкретної людини. Омбудсмен Дмитро Лубинець повідомляв, що аферисти зламали акаунти деяких співробітників його офісу і від їхнього імені намагалися видурити гроші у людей, які зверталися по допомогу.

Фото зі сторінки Координаційного штабу

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