Відмова України від НАТО для завершення війни: стало відомо, від чого це залежить

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо США не можуть гарантувати швидкий шлях до членства в НАТО, то є альтернативні варіанти безпеки, які Київ може прийняти: ядерна зброя. Але Сполучені Штати не можуть погодитися на ці умови, пише видання Fox News.

ВІДЕО ДНЯ

«Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад, знаходиться десь між мізерним і нульовим, — сказав в інтерв'ю Fox News Digital генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, спеціальний посланник у справах України й росії. — Давайте будемо чесними, ми обидва знаємо, що цього не станеться».

У 1994 році, після розпаду Радянського Союзу, Україна погодилася віддати росії свою ядерну зброю в обмін на запевнення рф, США і Великобританії в тому, що її суверенітет і незалежність будуть поважатися. Цей договір москва порушила своїми неодноразовими вторгненнями. І Зеленський днями стверджував, що Україна повинна отримати свою зброю «назад», якщо своєчасне членство в НАТО не стоїть на порядку денному.

Але Келлог, людина, якій президент Дональд Трамп доручив допомогти покласти край війні, сказав, що переозброєння України ядерною зброєю — це не вихід.

РЕКЛАМА

«Пам'ятаєте, президент сказав, що ми — уряд здорового глузду, — сказав він. — Коли хтось говорить щось подібне, подивіться на результат або потенціал. Це і є використання вашого здорового глузду».

Адміністрація Трампа була небагатослівною щодо того, на які компроміси доведеться піти, особливо коли йдеться про найбільше гаряче питання як для Зеленського, так і для путіна: членства України в НАТО.

РЕКЛАМА

Келлог не став коментувати, на чому зупиниться Трамп, коли мова піде про підтримку України в питанні членства в Альянсі.

«Це одна з причин, чому я їду наступного тижня до Європи, — сказав він. — Я можу донести це до президента і сказати: «Добре, пане президенте, це їхнє занепокоєння. Ось у чому полягають проблеми».

РЕКЛАМА

Кіт Келлог збирається поїхати на Мюнхенську конференцію з безпеки, яка відбудеться 14−16 лютого, де, за його словами, він зустрінеться зі світовими лідерами. Все для того, аби обговорити війну росії в Україні й отримати краще уявлення про позицію таких країн, як Великобританія, Німеччина і Данія, разом з іншими провідними постачальниками військової допомоги Україні, в переговорах щодо припинення війни.

Раніше Келлог повторив кремлівські наративи, заявивши, що в Україні треба провести вибори в 2025 році ще до закінчення війни.

190

Читайте нас у Facebook