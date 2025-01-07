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Спецпредставник Трампа з питань України відклав свій візит до Києва: що відомо

10:41 7 січня 2025
Кіт Келлог приїде в Україну після інавгурації Трампа, фото з відкритих джерел

У грудні минулого року стало відомо, що обраний Дональдом Трампом на посаду спецпредставника з питань України та росії генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог у січні 2025 року мав відвідати Київ та кілька інших європейських столиць.

Проте ситуація наразі змінилася. Зокрема, за інформацією Reuters, спецпредставник Трампа відклав свій візит в Україну.

Як зазначає видання з посиланням на власні джерела, з яких причин Келлог відклав поїздку, невідомо.

Також Reuters повідомило, що ані Келлог, ані представник посольства України у Вашингтоні не відповіли на прохання про коментар.

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«Трамп неодноразово заявляв під час передвиборчої кампанії, що може вирішити війну в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду, але він не досягнув значного прогресу в цьому напрямку. Тим не менш, намагання швидко згорнути конфлікт залишається ключовим пріоритетом його нової адміністрації», — йдеться в публікації.

Зазначимо, що у другій половині грудня речник МЗС України Георгій Тихий підтвердив візит спецпредставника Трампа. До нього готувалися і, зокрема, вже на той час було визначено дату. Інформацію про візит підтверджував і президент України Володимир Зеленський.

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Очікується, що Келлог приїде в Україну після того, як Трамп вступить на посаду, хоча дата візиту ще не визначена. Інавгурація обраного президента США запланована на 20 січня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як експерти оцінили призначення Кіта Келлога спецпредставником США по Україні.

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