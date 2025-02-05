Президент України Володимир Зеленський, який в нещодавньому інтерв'ю виданню Associated Press заявляв, що станом на зараз наша країна близька до миру як ніколи за майже три роки повномасштабної війни, поспілкувався й з британським журналістом Пірсом Морганам.

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Як повідомляє «Суспільне», президент розповів ведучому про втрати Сил оборони України — з початку широкомасштабного вторгнення 45 100 українців загинули, а близько 390 000 були поранені. Стосовно втрат ворога, то, за його інформацією, росіяни втратили близько 350 000 військових вбитими і ще близько 600−700 тисяч поранененими. Від 50 до 70 000 солдатів вважаються зниклими безвісти.

Значну увагу Зеленський приділив питанням безпека в цілому та членству України у НАТО, зокрема. Він вважає, що членство нашої держави у Північноатлантичному альянсі є запорукою того, що росія не плануватиме чергових нападів, а також гарантом ненападу України на рф.

«Якщо не НАТО, то тоді нам потрібно говорити про величезну армію, це величезні гроші, тобто плюс контингент інших наших партнерів, і, безсумнівно, це великий ракетний пакет стримування проти росії, якщо вони почнуть атакувати знову», — сказав президент та додав, що якщо війна в Україні затягуватиметься на довгі роки не з вини нашої держави, а «з вини партнерів», то країна може попросити ядерну зброю.



«Давайте зробимо так: поверніть нам ядерну зброю, дайте нам ракетні системи, партнери допоможіть нам профінансувати одномільйонну армію і перемістіть свій контингент в ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільності, ситуації, щоб люди мали спокій», — заявив він, наголосивши, що путін не напав би на Україну, якби та не позбулася свого часу ядерної зброї.

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«Наша ядерна зброя була обміняна задарма, це вплив росії, це була угода між росією та США про те, що Україна віддає ядерну зброю», — вважає Зеленський.

Говорячи про військову допомогу, зокрема, від США, президент підкреслив, що в Україну мало прийти озброєння на 77 мільярдів, але наразі з цього пакету надійшло лише 46 мільярдів. А 15 мільярдів з цих 77 мають надійти зброєю у 2025 році. Так що, за словами Зеленського, попри заяви деяких американських політиків на кшталт «ми дали Україні мільярди, де ці гроші», більша частина цих коштів все ще залишається у США.

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Тим часом сама Америка, віділяючи пакети військової допомоги України, оновоила своє озброєння.

«Ми вдячні за все, ми будемо вічно вдячні за це, але ви повинні знати що це надіслане озброєння зроблено в 70-х і 80-х роках, це дуже важливо», — додав президент України.

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Останнім часом в медіа почастішали заяви про те, що партнери вимагають від України провести президентські вибори. З огляду на це Зеленський нагадав, що Конституція України забороняє проводити вибори під час війни, додавши, що в таких умовах мільйони українців не зможуть взяти в них участь. І це не кажучи про безпекові опитання.

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«Як будуть голосувати наші військові, як можуть голосувати люди на окупованих територіях, мільйони людей, як вони будуть висловлювати кого вони хочуть обрати, як будуть голосувати 8 мільйонів українців які знаходяться закордоном через війну», — сказав Зеленський та додав, що вибори призначать, коли закінчиться гарячий етап війни та воєнний стан.

Президент України визнав, що наразі наша країна не може повернути всі території, захоплені росією. Наразі для цього, зокрема, не вистачає військової допомоги, яку надають країни-партнери.

«Зараз ми не можемо повернути всі наші території, ми адекватні люди, ми не можемо втрачати мільйони людей заради результату який і ще не зрозуміло що буде станом на сьогодні», — заявив Володимир Зеленський. Президент вважає, що тимчасово окуповані ворогом території повертатимуть військовим та дипломатичним шляхами.

«путін — убивця й терорист. Це факт. І якщо наші союзники вважають, що дипломатія — це шлях уперед, то будьмо чесними: хіба навіть єдина розмова з путіним не є компромісом? Розмова з убивцею — це вже компроміс і для України, і для всього цивілізованого світу», — заявив президент.

Раніше Держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Sirius XM заявляв, що несправедливо стверджувати, що Київ «може перемогти російські сили на полі бою». Нечесність, на його думку, полягає в тому, українців «якимось чином змусили повірити, що Україна може не тільки перемогти росію, але й знищити путіна і повернути його до того, як світ виглядав у 2012 чи 2014 роках, до того, як росіяни захопили Крим».

Фото зі сторінки Володимира Зеленського

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