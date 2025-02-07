Ryanair хоче стати першою авіакомпанією, яка повернеться до України після відкриття неба

Після того, як Володимир Зеленський заявив, що готовий вести переговори про припинення війни в Україні з президентом путіним, авіакомпанія Ryanair розробила плани щодо мережі польотів до Києва та Львова.

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«Ми хочемо бути першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну», — сказав Майкл О'Лірі, генеральний директор Ryanair.

Він розповів The Independent, що протягом шести тижнів після відкриття неба його авіакомпанія створить бази в обох містах і літатиме приблизно за 25 напрямками, серед яких, ймовірно, буде і лондонський аеропорт Станстед, пише Independent.

Цивільна авіація припинила роботу в день вторгнення росії, 24 лютого 2022 року. Наразі Агентство з авіаційної безпеки ЄС (Easa) заявляє: «Повітряний простір і критична інфраструктура, включаючи аеропорти, піддаються впливу військової діяльності, що призводить до ризиків для безпеки цивільних літаків. Зокрема, існує ризик як навмисного ураження, так і помилкової ідентифікації цивільних повітряних суден. Присутність і можливе використання широкого спектра наземних і повітряних систем ведення бойових дій створює високий ризик для цивільних рейсів, що здійснюються на всіх висотах і рівнях польоту».

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У разі досягнення домовленості про припинення вогню, заборона на польоти в Україну, з України або над Україною може бути знята незабаром після цього.

Майкл О'Лірі сказав: «У нас є план розмістити п'ять наших літаків на базах по всій Європі — це літаки в Станстеді, Дубліні, Брюсселі, Мілані. Ми скасуємо маршрут, скажімо, зі Станстеда на Канари, і натомість відправимо цей літак до Львова чи Києва. У нас близько 14 мільйонів українців розкидані по всій Європі. Вони вже три роки не бачили своїх друзів і родини через незаконне вторгнення росії. Ми хочемо бути першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну, і у нас є план запустити близько 25 маршрутів до Києва та Львова протягом шести тижнів після відкриття неба. Нам потрібні ці шість тижнів лише для того, щоб заповнити ці рейси».

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Генеральний директор Ryanair зазначив, що хоча аеропорт Одеси був пошкоджений, Львів та Київ можуть бути готові швидко прийняти пасажирів.

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна як ніколи близька до миру.

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