Ми боремося і ми живемо: Зеленський заявив, що Україна як ніколи близька до миру

Україні вдалося відстояти свою державу та незалежність, росія не досягла своїх цілей. Станом на зараз наша країна близька до миру як ніколи за майже три роки повномасштабної війни.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський, в інтерв'ю виданню Associated Press.



«Ми боремося, ми живемо, ми робимо все, щоб наблизити мир. Ми до цього близько як ніколи впродовж цих трьох років війни. Ми відстояли свою державу, незалежність, країну, столицю, багато різних міст і сіл. На жаль, ми втратили багато людей. Я дуже пишаюся героїчними нашими людьми. Хто міг все це уявити? Ніхто. Хто міг про все це знати, про всі ці наслідки? Ніхто», — сказав президент.

Також Зеленський наголосив: головне, щоб життя в Україні стабілізувалося і щоб був мир у всіх українців.

Зазначимо, днями Володимир Зеленський заявив, що якщо президент США Дональд Трамп хоче змусити російського диктатора володимира путіна прийти до миру, то у нього це вийде. Своєю чергою в інтерв'ю AP він зазначив, що виключення України з переговорів США і росії про завершення війни, було б «дуже небезпечним». Зеленський сказав, що Києву і Вашингтону слід продовжити переговори для розробки плану припинення вогню.

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Також нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що росія ніколи б не напала на Україну, якби він був президентом. А зараз Трамп намагається чинити тиск на путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів для припинення війни. Дональд Трамп заявив, що путін «руйнує рф війною проти Києва».

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