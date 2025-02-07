Справу сина Павлишина про убивство жінки на турбазі місцевий суд слухає «заднім числом»

У справі проти сина ексдиректора РАЕС Павла Павлишина Євгенія продовжують відбуватися дивні речі. Спочатку в матеріалах провадження було повністю переписане звинувачення: зникла стаття про «умисне вбивство», натомість з'явилася кваліфікація «хуліганство». А тепер засідання по справі взагалі проходять заднім числом. Про це свідчить ухвала Володимирецького райсуд Рівненської області від 23 січня 2025 року.

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Суд розглянув клопотання адвоката потерпілої жінки про участь в засіданнях в режимі відеоконференції, задовольнив його, однак прописав, що слухатиме справу у такий спосіб у червні минулого року.

«Надати можливість адвокату ОСОБА 3 приймати участь у проведенні судових засідань в кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА 4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 122, ч.1 ст. 296 КК України, яке призначене на 12 годину 21.06.2024 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою програмного забезпечення „EasyCon“ або із використанням сервісу ВКЗ», — йдеться в ухвалі суду.

У 2022 році на території бази відпочинку «Холодок» (с. Рудка Вараського району Рівненської області) Євген Павлишин — син колишнього керівника Рівненської АЕС Павла Павлишина — побив двох жінок. Потерпілі 64-річна матір та її донька орендували на базі, яка належить Павлишину, будиночок для відпочинку. Згодом старша жінка від нанесених їй травм померла у лікарні.

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Крімінальну справу проти Павлишина-молодшого спочатку кваліфікували як «умисне вбивство». Але наразі Нацполіція передала до суду провадження вже зовсім з іншою кваліфікацією, прибравши тяжку кваліфікацію, та замінивши її на «хуліганство».

Сам Євген Павлишин перебуває весь цей час на волі і до нього не було застосовано міри запобіжного заходу, пов’язаної з арештом.

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Сторона захисту загиблої жінки неодноразово заявляла про спроби «зам'яти» справу та наголошувала на тому, що Павлишини намагаються уникнути відповідальності через вплив на місцеві правоохоронні органи.

Додамо, що батько Євгена Павлишина сьогодні є першим заступником мера міста Вараш Рівненської області. Відомо, що він купив собі під час війни новий пікап та значно занизив його вартість.

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