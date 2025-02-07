Колись були друзями: британський комік розповів про принца Гаррі

Британський комік Джек Вайтхолл сказав, що він колись був «хорошим другом» принца Гаррі, який планує налагодити стосунки з королівською сім’єю, в його дошлюбні роки. Він регулярно влаштовував вечірки з Гаррі, а в 2015 році «запропонував послуги його королівського наближеного» під час вистави Royal Variety. Але незабаром життя Гаррі кардинально змінилось — він зустрів тодішню акторку Меган Маркл, з якою одружився в 2018 році. Вайтхолла на весілля не запросили, стосунки між друзями погіршились, повідомляє Independent.

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Комік на запитання про те, чи були у нього дружні стосунки з членами королівської родини, відповів: «У минулому я спілкувався і був дуже хорошим другом Гаррі в той час — до Меган, коли він був відривним».

Коли одна з ведучих подкастів Лорен Філліпс запитала його, чи Гаррі «кинув» його, він відповів, що так. У відповідь на питання, чи був він присутній на сумнозвісному вечорі, коли Гаррі голим грав у більярд у Лас-Вегасі, Вайтхолл сказав: «Ні, на жаль, я не був там на „голому“ більярді. Але я провів з ним кілька ночей, коли він був дуже веселим».

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі став багатшим на 12 млн доларів через відшкодування збитків, завданих йому вторгненням газети News of the World в його приватне життя.

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На фото у заголовку принц Гаррі та Джек Вайтхолл. Фото Getty Images

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